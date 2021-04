EN DIRECT - Coronavirus : un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi

EN DIRECT

Enfin une lueur d'espoir ? Après de longues semaines de hausse, l'épidémie de coronavirus semble amorcer une pente descendante en France. Depuis cinq jours, "nous amorçons une décroissance de l'épidémie", a ainsi estimé Olivier Véran dans une interview au quotidien régional Le Télégramme. Mais cette décrue des contaminations est bien trop fragile encore pour relâcher rapidement les mesures de restrictions, alors que le retour des élèves dans les classes se rapproche et que premiers allègements sont toujours annoncés pour la mi-mai. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se réunir mercredi. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Les contaminations amorcent une baisse, la situation reste "fragile"

Un conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi

5.984 patients se trouvent actuellement en réanimation

Macron salue le rythme de la vaccination qui "s'accélère"

Fragile décrue des contaminations, un conseil de défense sanitaire prévu mercredi

Dans son interview, le ministre de la Santé s'appuie sur une diminution des contaminations : "on était monté à 40.000, on est aujourd'hui aux alentours de 33.000 cas chaque jour en moyenne". Après près de 6.700 nouveaux cas lundi, un jour traditionnellement bas, 43.000 nouvelles contaminations ont été répertoriées mardi, selon Santé publique France.

Mais "la descente n’est pas encore suffisamment rapide", avertit Olivier Véran, parlant d'une situation "fragile". Car la tension sur le système de santé ne faiblit pas. Pourtant les vacances scolaires s'achèvent bientôt et les élèves du primaire doivent retourner en classe le 26 avril, collégiens et lycéens le 3 mai.

"Nous pourrons envisager ensuite un certain nombre d'allégements des mesures à partir de la mi-mai", a dit Olivier Véran au Télégramme, se disant "ouvert à l'idée d'une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage".

Emmanuel Macron a fixé pour la mi-mai la réouverture des premières terrasses de bars et de restaurants et de lieux culturels, promettant un protocole sanitaire strict, mais sans fixer de condition sanitaire, ni de chiffre maximal de contaminations. "Cela fera l’objet d’annonces en temps voulu", selon le ministre de la Santé. Mercredi matin, le chef de l'Etat doit réunir un nouveau conseil de défense sanitaire.

Toujours plus de 5.900 patients en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en "soins critiques" a très légèrement augmenté mardi, à 5.984 contre 5.970 lundi, selon les chiffres publiés par Santé publique France. En 24 heures, 601 patients ont été admis dans ces services contre 502 patients la veille. Le nombre total de malades hospitalisés est de son côté en légère baisse, avec 31.086 patients mardi, contre 31.214 la veille. Au total, 2.404 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire.

Un total de 43.098 nouvelles contaminations ont été confirmées, avec un taux de positivité des tests de 9,9% sur les sept derniers jours. Quelque 375 nouveaux décès ont été enregistrés, pour un total de 101.597 depuis le début de l'épidémie (dont 75.413 à l'hôpital).

Macron salue le rythme de la vaccination

De son côté, Emmanuel Macron s’est félicité mardi, lors d'une réunion hebdomadaire "vaccins" à l'Elysée que la vaccination "s'accélère", avec près de 18 millions de doses injectées. "La semaine dernière, on a eu 2,5 millions de doses injectées, le chiffre le plus élevé sur une semaine", s'est-il félicité. L'exécutif s'est fixé comme objectif de parvenir à 20 millions de vaccinés avec au moins une dose pour la mi-mai, un objectif qui semble atteignable au rythme actuel.

Le chef de l'Etat a cependant évoqué plusieurs difficultés, dont les réticences des Français sur le vaccin AstraZeneca, la mobilisation des personnel de santé qu'il faut intensifier et l'organisation de la vaccination des professions prioritaires. "Nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca, il faut réfléchir en terme de communication et de capacité à convaincre", a-t-il enchaîné. Il faut "savoir comment on maintient ce rythme et comment améliorer les leviers", a-t-il poursuivi.

400.000 travailleurs de plus de 55 ans auront des créneaux dédiés à partir de samedi

Environ 400.000 travailleurs de plus de 55 ans, d'une vingtaine de métiers "de deuxième ligne", bénéficieront à partir du 24 avril de créneaux de vaccination réservés pendant deux semaines, a annoncé mardi le ministère du Travail à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux.

La liste diffusée mardi soir par le ministère comprend les conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale, les livreurs, les routiers, les chauffeurs de taxi et VTC, les contrôleurs des transports publics, les agents de nettoyage, de ramassage de déchets et de centres de tri des déchets, les agents de gardiennage et de sécurité, les caissières, employés de libre-service et vendeurs de produits alimentaires, les professionnels des pompes funèbres, les salariés des abattoirs.

La liste des centres sera disponible sur les sites des Agences régionales de santé. Ces personnes devront se munir d'une déclaration sur l'honneur précisant qu'elles exercent l'un des métiers retenus, d'un bulletin de salaire ou d'une carte professionnelle. La vaccination se fera à l'AstraZeneca comme pour les autres 55-59 ans.

Europe : feu vert au vaccin Johnson & Johnson

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné mardi son feu vert au vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux Etats-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins.

Le régulateur européen a jugé que ce sérum pouvait être employé, en raison d'un rapport bénéfices/risques favorable. Dans la foulée, l'Italie a annoncé mardi qu'elle approuvait ce vaccin et qu'elle le recommandait aux personnes de plus de 60 ans.

Plus de trois millions de morts dans le monde

La pandémie causée par le coronavirus a fait au moins 3.031.441 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 10 heures GMT. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts, 568.416, suivis par le Brésil (378.003), le Mexique (212.466), l'Inde (180.530) et le Royaume-Uni (127.274).