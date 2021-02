EN DIRECT - Covid-19 : les nouveaux cas ont chuté de 16% selon l'OMS

EN DIRECT

Après un mois de couvre-feu généralisé, et alors que le gouvernement tente toujours d'éviter la mise en place d'un troisième confinement, la pression hospitalière reste forte en France, même si, selon le dernier bilan des autorités sanitaires, le nombre de réanimations et d'hospitalisations est en baisse. Et si l'explosion du nombre de cas de coronavirus tant redoutée n'a pas encore eu lieu, la progression des variants reste scrutée de près.

Dans le reste du monde, la situation, bien que fragile, semble doucement s'améliorer. Le nombre de nouveaux cas signalés dans le monde a ainsi chuté de 16% la semaine dernière. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Baisse du nombre d'hospitalisations et de réanimations

L'Inserm prévoit un rebond épidémique d'ici à la fin du mois de mars

Des soignants militaires supplémentaires envoyés à Mayotte

Les nouveaux cas de Covid ont chuté de 16% selon l'OMS

Pas d'explosion des cas, mais les variants continuent d'inquiéter

Un mois après la généralisation du couvre-feu à 18 heures et plus de deux semaines après la décision de ne pas reconfiner, l'explosion des cas de Covid-19 redoutée à cause des variants n'a toujours pas eu lieu, mais la plupart des spécialistes appellent à la prudence.

Les autorités sanitaires se préparent à une nouvelle vague épidémique : les établissements de santé doivent activer "a minima" leur "plan de mobilisation interne", premier niveau du "plan blanc", d'ici jeudi, selon une circulaire du ministère de la Santé consultée lundi soir par l'AFP.

Au sein de l'exécutif, on s'inquiète de la montée en puissance du variant anglais, qui pourrait conduire à un mois de mars "difficile". En effet, "la souche historique du SARS-CoV-2 décroît alors que la progression du variant britannique s'intensifie", ont constaté des chercheurs de l'Inserm dans une nouvelle étude. Selon leurs modélisations, ce variant "pourrait devenir dominant d'ici la fin du mois de février ou le début du mois de mars", a indiqué l'Inserm. Dirigés par l'épidémiologiste Vittoria Colizza, ces chercheurs s'attendent donc à une "résurgence des cas" due à "la diffusion des variants".

"Un possible ralentissement lié aux vacances scolaires, avec des mesures de distanciation sociale plus contraignantes, ainsi que le renforcement du dispositif tracer-tester-isoler permettrait de gagner du temps supplémentaire", estiment-ils.

Le nombre de réanimations et d'hospitalisations en baisse

Le nombre de malades hospitalisés était en baisse mardi, ainsi que celui des patients en service de réanimation, mais les nouvelles hospitalisations étaient en hausse, selon les chiffres publiés mardi par les autorités sanitaires.

Les hôpitaux accueillaient 26.195 malades du Covid-19, dont 1.857 arrivés ces dernières 24 heures. Lundi, ils étaient 26.478, dont 1.431 nouvelles hospitalisations. Les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, comptaient 3.338 patients Covid, dont 323 arrivés depuis la veille. Lundi, ils étaient 3.371 en réanimation (dont 306 entrées).

Le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 82.812, dont 58.578 à l'hôpital (+352 sur les dernières 24 heures) et 24.234 en Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Des soignants militaires supplémentaires envoyés à Mayotte

Le ministère des Armées a dépêché 14 soignants militaires supplémentaires en renfort à Mayotte, pour aider à faire face à l'épidémie et à l'apparition des variants sud-africain et britannique, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Ces deux médecins réanimateurs et 12 soignants du service de santé des armées (SSA) portent à 53 le nombre de militaires déployés en renfort sur l'île, où "les personnels militaires sont désormais en mesure d’accueillir dix patients en état de réanimation", au sein du Centre hospitalier de Mayotte, souligne le ministère.

Début février, le gouvernement a décidé un reconfinement à Mayotte pour au moins trois semaines face à l'épidémie de Covid-19 dans ce département français de l'océan Indien.

Les nouveaux cas de Covid ont chuté de 16% selon l'OMS

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16% la semaine dernière, pour atteindre 2,7 millions, a annoncé mardi soir l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de nouveaux décès signalés a également diminué de 10% par rapport à la semaine précédente, atteignant 81.000, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, basée sur les données jusqu'à dimanche.

Cinq des six régions du monde prises en compte par l'OMS ont signalé une baisse à deux chiffres du nombre de nouveaux cas, seule la Méditerranée orientale affichant une hausse, de 7%. Le nombre de nouveaux cas a chuté de 20% la semaine dernière en Afrique et dans le Pacifique occidental, de 18% en Europe, de 16% sur le continent Américain et de 13% en Asie du Sud-Est.

Le Japon lance sa campagne de vaccination

Mercredi, le Japon a commencé la première étape de sa campagne de vaccination, visant d'abord à protéger 40.000 employés de son secteur médical. Les premières injections du vaccin de Pfizer/BioNTech, le premier à avoir été autorisé au Japon dimanche dernier, ont eu lieu mercredi matin dans un hôpital de la capitale.

Le Japon prévoit dans l'immédiat de vacciner sur une base volontaire 40.000 professionnels de santé en première ligne dans la lutte quotidienne contre le coronavirus. Le gouvernement espère ensuite vacciner l'ensemble du personnel des services de santé du pays, soit 3,7 millions de personnes, d'ici mars. La vaccination des personnes de 65 ans et plus devrait quant à elle démarrer en avril, au mieux. Le gouvernement n'a pas encore détaillé le calendrier pour le reste de la population du pays, qui compte 126 millions d'habitants.

Le processus réglementaire d'autorisation des vaccins au Japon a pris du retard par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis car le pays exige au préalable que des études cliniques additionnelles soient menées sur son sol. L'archipel a toutefois déjà commandé l'an dernier suffisamment de vaccins de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna pour couvrir à terme l'ensemble de sa population.

Plus de 2,4 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.408.243 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Après les Etats-Unis (486.332 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.773), le Mexique (174.657), l'Inde (155.813) et le Royaume-Uni (117.396).