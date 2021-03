EN DIRECT - Covid-19 : plus de 700.000 morts en Amérique latine

EN DIRECT

La situation est toujours critique mardi dans les établissements hospitaliers de région parisienne. Face à l'afflux de patients touchés par le Covid-19, les hôpitaux et cliniques ont reçu l'ordre de déprogrammer des activités. Selon le dernier bilan publié par Santé publique France lundi soir, le pays compte un total de 88.933 morts du depuis le début de l'épidémie. Mardi, 3.849 personnes se trouvaient en réanimation, soit 106 de plus que lors du dernier bilan.

Les infos à retenir La pression hospitalière s'accentue en France, mais le gouvernement n’envisage pas de durcissement pour le moment

En Île-de-France, les hôpitaux sont sommés de déprogrammer 40% des activités

Les pharmaciens peuvent passer commande pour vacciner à leur tour, grogne des généralistes

Un confinement strict de deux semaines est entré en vigueur mardi à Wallis-et-Futuna

Pour la première fois depuis novembre, les Etats-Unis enregistrent moins de 1.000 morts en 24 heures

En Ile-de-France, "l'ordre ferme" de déprogrammer des activités médicales

L'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a donné lundi "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques franciliens de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales, pour augmenter le nombre de lits de réanimation dédiés aux malades du Covid-19, selon son directeur général Aurélien Rousseau. Avec 973 malades actuellement en réanimation pour "moins de 1.050 lits" disponibles, "on est dans une situation de tension très forte", a-t-il déclaré.

100.000 vaccinations quotidiennes

Dans ce contexte, les autorités sanitaires sont appelées à maintenir la cadence de la campagne de vaccination. Pendant quatre jours consécutifs, de mercredi à samedi, le nombre de piqûres quotidiennes a dépassé les 100.000 dans le pays, dont plus de 180.000 vendredi et samedi dans les centres dédiés, un rythme record. Au total, 3,7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin (soit environ 5,6% de la population), dont 1,9 million ont été vaccinés avec deux doses.

Les pharmaciens peuvent vacciner, grogne des généralistes

Depuis lundi, les pharmaciens peuvent passer commande pour vacciner à leur tour. Mais pas les médecins généralistes, "compte tenu du nombre de doses livrées par AstraZeneca", explique une note de la direction générale de la Santé parue dimanche. Sur Twitter, le syndicat des médecins libéraux (SML) n’a pas caché sa colère : "pour céder au caprice des pharmaciens, la direction générale de la santé décide que les médecins ne pourront pas vacciner la semaine prochaine alors que tous les rendez-vous sont déjà pris".

Par ailleurs, le député LREM Loïc Dombreval a adressé un courrier au ministre de la Santé indiquant que les vétérinaires pouvaient prêter main forte pour vacciner la population contre le Covid-19, "si nous devions être confrontés à un manque de professionnels", précise-t-il. Les vétérinaires "pratiquent la vaccination quotidiennement". "Si nous devions être confrontés à un manque de professionnels pour vacciner, faire appel aux vétérinaires volontaires parmi la réserve sanitaire permettrait de répondre à la volonté affichée par le gouvernement d'accélérer la campagne vaccinale", écrit également Loïc Dombreval. Selon lui, des vétérinaires vaccinent déjà en Argentine, au Canada et dans quelques états des Etats-Unis.

L'UE accélère la cadence sur les vaccins

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit s'attendre lundi à ce que "100 millions de doses par mois" de vaccin soient livrées au deuxième trimestre à l'UE "et au total 300 millions d'ici fin juin", évoquant à la fois une augmentation de la cadence des livraisons et l'autorisation proche de nouveaux produits.

"Confinement strict et contrôlé" de deux semaines à Wallis-et-Futuna

Un confinement "strict et contrôlé" de deux semaines a été décrété dans le petit archipel de Wallis-et-Futuna, où 36 premiers cas de Covid-19 ont été détectés en trois jours, a indiqué lundi l'Administration supérieure (préfecture). Ce confinement est entré en vigueur mardi à 6 heures.

Un tout premier cas autochtone de la maladie a été déclaré samedi, le principal d'un collège de Wallis qui a été évacué dans un état grave vers la Nouvelle-Calédonie, alors que Wallis et Futuna figuraient jusqu'alors au rang des rares territoires exempts de Covid de la planète. Une importante campagne de dépistage a permis depuis de déceler 35 autres cas, dont un seul sur l'île de Futuna. Lundi, 400 tests ont été effectués dans ces îles polynésiennes d'environ 11.000 habitants, frappés par des taux élevés d'obésité et de diabète, qui les rend vulnérables aux formes graves de la maladie.

Moins de 1.000 morts aux Etats-Unis pour la première fois depuis novembre

Pour la première fois depuis près de trois mois et demi, les Etats-Unis ont recensé moins de 1.000 morts du Covid-19, lundi, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence. En 24 heures, 749 personnes sont décédées des suites du coronavirus, loin du pic de 4.473 morts enregistré sur la seule journée du 12 janvier. Il faut remonter au 29 novembre pour trouver un nombre de victimes sous la barre du millier, à 822 morts.

Pour le président Joe Biden, dont le colossal plan d'aide de 1.900 milliards a franchi avec succès l'étape du Sénat samedi, c'est une deuxième bonne nouvelle, qui vient conforter sa stratégie de vaccination à très grande échelle.

Plus de 700.000 morts en Amérique latine

Plus de 700.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Amérique latine et Caraïbes depuis le début de la pandémie en décembre 2019. Les 34 pays de la région totalisent 700.022 décès, derrière l'Europe (876.511) et devant les Etats-Unis/Canada (547.986) et l’Asie (259.925).

Au total, la pandémie a fait au moins 2,59 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019. Plus de 116,7 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 525.728 décès, suivis par le Brésil (266.398), le Mexique (190.604), l'Inde (157.853) et le Royaume-Uni (124.419).