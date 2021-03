Jimmy Mohamed : "Le vaccin AstraZeneca est fiable et efficace !"

Le vaccin AstraZeneca peine à convaincre l’opinion publique. Parce qu’il fait craindre des effets secondaires, parce que certains remettent également en cause son efficacité. Mais mardi matin sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed a insisté sur sa fiabilité et son efficacité. Car selon une récente étude écossaise basée sur 5,4 millions de personnes, le vaccin AstraZeneca est efficace à 82% après deux doses. Des chiffres très encourageants qui se rapprochent de ceux du vaccin du laboratoire Pfizer.

"Souvenez-vous, en mars dernier, on avait tous prié pour avoir un vaccin. Un an plus tard, on n'en a pas qu'un, mais plusieurs dont celui d'AstraZeneca. C'est un vaccin qu'on dit classique, et non un vaccin à ARN. La première des craintes concerne les effets secondaires. Car on peut avoir un peu de fièvre pendant 24 à 48 heures. Il est possible d'avoir une espèce de syndrome grippal. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je pense que, par rapport au coronavirus, je préfère avoir ces effets secondaires qui sont mineurs et d'autant plus qu'ils vont se réduire après 50 ans. Les patients que j'ai vaccinés la semaine dernière ont eu à peine des frissons durant la nuit, car ils ont plus de 50 ans et ça se passe plutôt bien.

En termes d'efficacité, on avait dit qu'il fallait vacciner les personnes jusqu'à 65 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas pour les personnes au-delà de cet âge-là, mais dans les études, nous n'avions pas suffisamment de patients un peu plus âgés pour prouver l'efficacité. Ça ne veut donc pas dire que c'était un mauvais vaccin.

On a désormais une nouvelle étude écossaise, basée sur 5,4 millions de personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin. Dès la première dose - alors qu'il y en a deux doses à faire, le vaccin est efficace à 76%. A partir de la deuxième dose, on monte à 82%. Des chiffres très encourageants qui se rapprochent de ceux du vaccin du laboratoire Pfizer.

Le vaccin AstraZeneca est efficace à 94% sur les hospitalisations

Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a plusieurs objectifs lorsque vous vous faites vacciner. Le premier, c'est l'immunité collective, qu'on soit tous vaccinés pour arrêter la circulation du virus à moyen ou long terme. Mais en plus de cela, quand on est vacciné, on transmet moins le virus car on est moins contagieux. Ce que l'on cherche aussi, notamment avec ce vaccin AstraZeneca, c'est de ne pas mourir du Covid si jamais on l'attrape et ne pas aller en réanimation. C'est l'objectif final à titre individuel. Sur ce point-là, selon l'étude écossaise, le vaccin AstraZeneca est efficace à 94% sur les hospitalisations. Le président d'AstraZeneca rappelle que le vaccin est 100% efficace sur les formes graves. Cela veut donc dire que le meilleur vaccin que vous avez, c'est celui qui est disponible.

J'entends les patients me dire qu'ils préfèrent attendre, mais attendre quoi ? D'avoir le coronavirus ? D'être malade ? Vaccinez-vous si vous en avez la possibilité. Il y a effectivement l'histoire des variants sud-africains ou brésiliens pour lequel le vaccin serait peut-être un peu moins efficace. Mais pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine, et la seule façon de se débarrasser du masque et de ce virus, c'est de se faire vacciner. Si vous avez la possibilité, faites-le et faites confiance à votre médecin traitant."