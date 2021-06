EN DIRECT - Covid : le Brésil n'exigera pas la vaccination de tous les joueurs de la Copa America

Se refaire une santé avant l'été ou se distraire : salles de sport, casinos, parcs d'attraction et thalassos vont pouvoir rouvrir mercredi à la faveur d'une amélioration sur le front de l'épidémie de Covid-19 en France et une baisse des hospitalisations qui se poursuit. A Paris, les terrasses éphémères qui avaient pullulé à l'été 2020 à la sortie de la première vague de Covid-19, seront pérennisées chaque année du 1er avril au 31 octobre. Des inquiétudes ont lieu autour du variant Delta, plus contagieux, dont plusieurs cas ont été détectés en Nouvelle-Aquitaine. Une agence américaine a mesuré le plus haut taux de C02 dans l'atmosphère jamais observé, malgré la pandémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Copa America : le Brésil ne va pas exiger la vaccination de tous les joueurs

La pression hospitalière poursuit sa baisse, sous la barre des 15.000 patients

Des dizaines de cas du variant delta ont été détectés dans les Landes

Un nouveau record de concentration de CO2 dans l'air a été enregistré malgré la pandémie

Le Brésil n'exige plus la vaccination de tous les footballeurs pour la Copa America

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a affirmé lundi que les joueurs des 10 équipes qui disputeront la Copa América-2021 au Brésil ne sont pas obligés de se faire vacciner, contrairement à ce que son gouvernement avait initialement demandé.

"La question du vaccin n'est pas une obligation. S'ils sont vaccinés tant mieux. Mais on ne va pas s'efforcer de vacciner maintenant. Parce que le vaccin peut provoquer une réaction, et cela pourrait compromettre la compétitivité des joueurs" , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Euro : aucun cas de Covid dans l'équipe du Portugal après l'infection de Busquets

Aucun cas de Covid-19 n'a été détecté lundi au sein de l'équipe du Portugal, qui avait joué avec l'Espagne en amical deux jours avant que le capitaine de la Roja Sergio Busquets ne soit testé positif dimanche, a annoncé la fédération portugaise de football (FPF).

"La quasi-totalité du groupe a été vacciné en temps utile", a indiqué la FPF dans un communiqué publié dans la soirée, en précisant que les exceptions concernaient les joueurs ayant testé positif au coronavirus moins de six mois auparavant.

Nouvelle baisse du nombre de patients à l'hôpital

Le nombre de patients à l'hôpital et dans les services de réanimation était de nouveau en baisse lundi, selon les dernières données publiées par Santé publique France. Au total, 14.323 malades du Covid-19 étaient hospitalisés, contre 14.525 la veille et 16.596 une semaine auparavant. En 24 heures, 383 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux de l'Hexagone.

Les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 97 nouveaux malades en 24 heures. Le nombre total de malades du Covid dans ces services était en baisse à 2.472 patients, contre 2.527 la veille. Ces dernières 24 heures, 66 malades sont décédés à l'hôpital portant le bilan total à plus de 110.000 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Les restaurateurs prêts pour la réouverture en intérieur

Pendant ce temps, les clients des restaurants vont retrouver mercredi leurs salles intérieures, après la réouverture déjà effective des terrasses depuis le 19 mai. Un coup de pouce bienvenu pour les gérants, même si les dépenses ont déjà augmenté de 10% pour un quart des clients depuis l'ouverture. "Il y a toujours les petites grands-mères qui préfèrent être à l'intérieur...", constate auprès d'Europe 1 un restaurateur parisien.

A Paris, les terrasses éphémères pérennisées du 1er avril au 31 octobre

Les terrasses éphémères parisiennes, nées pendant la crise du Covid, vont être pérennisées chaque année du 1er avril au 31 octobre et fermeront toujours à 22h, a annoncé lundi la mairie de Paris qui exonère les établissements de redevance jusqu'au 30 septembre. Pour ce faire les établissements devront faire une demande d'autorisation en ligne à partir du 21 juin. Ils pourront continuer à exploiter leur terrasse dans l'attente de l'autorisation définitive, soumise notamment à l'aval des maires d'arrondissement et dont la reconduction d'année en année sera tacite.

Les structures éphémères, qui devront donc être démontées le 1er novembre, doivent rester des espaces ouverts, explique Mme Polski à l'AFP : "les toits, les bâches, les barnums, le bois de palette, la publicité seront interdits", les parasols et auvents en double pente autorisés et les végétalisations encouragées. Un concours de la plus belle terrasse viendra récompenser les meilleurs aménagements.

31 cas du variant Delta dans les Landes, une cinquantaine probable

Au total, 31 personnes ont été testées positives au variant Delta (anciennement appelé variant indien) dans le département des Landes. Un chiffre probablement sous-estimé, selon l'ARS. Lundi, la préfète a voulu rassurer, indiquant que la situation sanitaire sur le territoire n'était pas suffisamment préoccupante pour suspendre le déconfinement.

A LIRE AUSSI : Variant Delta : ce que l'on sait de la situation sanitaire dans les Landes

Vers la fin du masque après le 30 juin ?

"Il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin", a estimé mardi le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qui s'attend aussi à "une reprise" de l'épidémie de Covid-19 "en septembre ou octobre", mais moins inquiétante grâce à la vaccination. "Il faut être raisonnable, les gens qui sont à la campagne, qui vont être sur les plages, qui vont se balader, vont dire 'bon, attendez les experts, arrêtez, on est capables de porter le masque là où il faut'", a déclaré le scientifique mardi sur RTL.

Le Pr Delfraissy insiste d'ici là pour le "port du masque, y compris à l'extérieur, au moins jusqu'au 30 juin": "il faut qu'on le fasse en particulier dans les très grandes villes. Ca va se jouer à Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux".

Malgré la pandémie, nouveau record de concentration de CO2 dans l'air

Malgré la pandémie de coronavirus, le taux de CO2 dans l'atmosphère a atteint en mai un plus haut depuis qu'il a commencé à être mesuré il y a 63 ans par un observatoire à Hawaï, ont annoncé lundi des scientifiques de l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA)en sonnant l'alarme. La barre des 419 parties par million (ppm), unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, a été franchie. Ces mesures ont été effectuées à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï, idéalement situé en hauteur sur un volcan, où elles sont relevées depuis 1958.

Ce niveau "est comparable" à ce qu'il était il y a "entre 4,1 et 4,5 millions d'années, lorsque le CO2 était proche ou au-dessus des 400 ppm", a déclaré l'Agence dans un communiqué. A l'époque, le niveau de la mer était plus élevé d'une vingtaine de mètres, et de larges forêts occupaient des région de l'Arctique, selon des études.

L'Espagne rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Dans l'espoir de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie, l'Espagne a rouvert lundi ses frontières à toutes les personnes vaccinées du monde entier depuis au moins 14 jours. La République tchèque, elle rouvre ses frontières ressortissants de pays de l'UE et aux Serbes le 21 juin.

L'Inde rend la vaccination gratuite pour tous

L'Inde a décidé de rendre la vaccination contre le Covid-19 gratuite pour tous à partir de 18 ans, tandis que New Delhi et Bombay ont commencé à lever les mesures de restriction, la récente vague meurtrière se calmant dans les grandes métropoles du pays. Jusqu'à maintenant seule la vaccination des personnes âgées d'au moins 45 ans était prise en charge par l'Etat fédéral.

L'Organisation mondiale de la santé a par ailleurs demandé lundi aux fabricants de vaccins contre le Covid-19 de mettre à disposition du dispositif international Covax la moitié de leur production de doses cette année.

Plus de 3,7 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en milieu de journée. Après les Etats-Unis (597.938 morts), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (474.414), l'Inde (349.186), le Mexique (228.804) et le Pérou (186.511).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.