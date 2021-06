Variant Delta : ce que l'on sait de la situation sanitaire dans les Landes

C'est un territoire jusque-là plutôt épargné par l'épidémie de Covid-19. Depuis vendredi, le département des Landes focalise l'attention des autorités sanitaires en raison de l'apparition de plusieurs cas de variant indien, que l'on appelle désormais le variant Delta. La préfète des Landes s'est exprimée lundi après-midi. Elle appelle à la vigilance, mais elle estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure.

Que disent les indicateurs de suivi du variant Delta dans les Landes ?

Avec au total 31 cas confirmés de ce variant en moins d'une semaine, répartis sur six communautés de communes différentes du département, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. L'ARS ajoute à ce chiffre une "vingtaine d'autres" cas estimés, car "les cas positifs au Covid-19 n'ont pas tous donné lieu à utilisation de la méthode de séquençage permettant d'identifier le variant" Delta, précise-t-on.

Autre élément de préoccupation : le taux d'incidence pour l'ensemble des cas de coronavirus oscille entre 80 et 100 cas pour 100.000 habitants depuis quelques jours, et continue d'afficher une tendance à la hausse.

"La situation sanitaire, aujourd'hui, mérite de la vigilance mais elle n'est pas inquiétante au point de ne pas mettre en œuvre la stratégie de déconfinement. Au contraire, nous allons continuer, comme partout", a déclaré la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer. "Nous passerons le 9 juin prochain à la nouvelle étape du déconfinement, mais en appelant chacun à être prudent", a-t-elle ajouté.

Quel est le profil des personnes contaminées ?

Les personnes contaminées vont bien et ne sont pas en réanimation. Il s'agit en majorité de jeunes. Deux malades avaient déjà été vaccinées une première fois et un seul avait reçu les deux doses, mais quasiment le même jour que sa contamination. Pour rappel : il faut quinze jours après la seconde injection pour que le vaccin soit pleinement efficace. Cette situation ne remet donc pas du tout en cause le schéma vaccinal.

Le dépistage va être renforcé sur ce territoire, avec plus de séquençage pour repérer le variant Delta. La préfecture et l'ARS invitent par ailleurs à la vigilance de chacun et incitent les habitants à se faire vacciner pour limiter la propagation.