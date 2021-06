EN DIRECT - Vaccins pour adolescents : Moderna bientôt autorisé ?

Alors que la vaccination s'accélère en France avec l'ouverture au plus de 12 ans dès le 15 juin prochain, la situation hospitalière s'est stabilisée dimanche malgré les inquiétudes autour du variant Delta, plus contagieux, dont plusieurs cas ont été détectés en Nouvelle-Aquitaine. A l'approche des vacances d'été, l'Espagne rouvre quant à elle ses portes ce lundi à tous les touristes vaccinés.

Moderna a pour sa part demandé l'autorisation de son vaccin anti-Covid pour les adolescents au Canada et dans l'UE. Pour l'instant, seul Pfizer/BioNTech est autorisé.

Les informations à retenir : L'Espagne rouvre ses portes lundi aux touristes vaccinés du monde entier

La pression hospitalière se stabilise, sous la barre des 15.000 patients

Des dizaines de cas du variant delta ont été détectés dans les Landes

Moderna demande l'autorisation de son vaccin pour les ados au Canada et dans l'UE

Moderna a annoncé lundi avoir déposé des demandes d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans au Canada et dans l'Union européenne. Les demandes ont été déposées auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de Santé Canada. Le vaccin de Moderna n'y est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus.

Un premier vaccin, celui de l'alliance Pfizer/BioNTech, a été autorisé fin mai pour les adolescents dès 12 ans au sein des 27 pays de l'Union européenne. Le vaccin de Pfizer est également déjà autorisé pour cette tranche d'âge au Canada.

Moderna avait annoncé fin mai les résultats complets d'essais cliniques sur plus de 3.700 participants âgés de 12 à 17 ans aux Etats-Unis. "Nous sommes encouragés que le vaccin de Moderna contre le Covid-19 se soit montré hautement efficace pour prévenir le Covid-19 chez les adolescents", a déclaré lundi le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans un communiqué. Le vaccin a été "généralement bien toléré", a précisé la société de biotechnologies américaine, avec des effets secondaires similaires à ceux constatés chez les adultes.

En France, la vaccination contre le Covid-19 va être élargie aux adolescents à compter de la mi-juin, a annoncé mercredi dernier le président Emmanuel Macron. Le ministre de la Santé Olivier Véran, a précisé sur TF1 samedi que cette vaccination "ne sera en aucun cas obligatoire", se "fera sur la base du volontariat et avec l'accord des parents". Mais elle va "participer du mouvement d'immunité collective" permettant aussi de limiter les fermetures d'établissements à la prochaine rentrée scolaire.

L'Espagne rouvre ses plages aux touristes vaccinés

A partir de lundi, les frontières espagnoles s'ouvrent à toutes les personnes vaccinées du monde entier. Deuxième destination touristique mondiale, le pays rouvre grand ses portes et ses plages aux touristes vaccinés dans l'espoir de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie.

Bémol de taille, le pays est toujours considéré à risque par le Royaume-Uni qui impose une quarantaine au retour à ses ressortissants, de quoi les dissuader de venir profiter du soleil espagnol, une "déconvenue" pour la ministre espagnole de la Santé.

Autre assouplissement destiné à relancer le tourisme, les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de venir mais devaient présenter une PCR négative de moins de 72 heures, pourront désormais se contenter d'un test antigénique, beaucoup moins cher.

Dans l'UE, un seul pass sanitaire mais différentes conditions de circulation

Ces conditions d'entrée en Espagne ne seront pas nécessairement les mêmes dans d'autres pays... En Effet, même si le pass sanitaire européen doit être adopté mardi au Parlement européen, les conditions d'entrée dans chaque pays ne vont pas être harmonisées, comme nous vous l'expliquons en cliquant sur ce lien. La santé reste en effet une compétence nationale : la Commission émet des recommandations, que les Etats ne sont pas contraints de suivre.

Ainsi les personnes guéries du Covid devront passer un test pour entrer en France, contrairement à ce que recommande Bruxelles. Les enfants devront être testés seulement à partir de 11 ans, alors que Bruxelles recommande 6 ans. Autre variation en Belgique, où seuls les tests PCR sont reconnus, pas les antigéniques. Enfin en Allemagne, le risque d’une quarantaine plane sur ceux qui viennent d’une zone à forte circulation du virus.

Paris : les terrasses éphémères pérennisées du 1er avril au 31 octobre

Les terrasses éphémères parisiennes, nées pendant la crise du Covid, vont être pérennisées chaque année du 1er avril au 31 octobre et fermeront toujours à 22h, a annoncé lundi la mairie de Paris qui exonère les établissements de redevance jusqu'au 30 septembre. Pour pérenniser leur terrasse estivale, les établissements devront faire une demande d'autorisation en ligne à partir du 21 juin, alors qu'une simple déclaration suffisait depuis la fin du premier confinement. Ils pourront continuer à l'exploiter dans l'attente de l'autorisation définitive, soumise notamment à l'aval des maires d'arrondissement et dont la reconduction d'année en année sera tacite.

Les structures éphémères, qui devront donc être démontées le 1er novembre, doivent rester des espaces ouverts, explique Mme Polski à l'AFP: "les toits, les bâches, les barnums, le bois de palette, la publicité seront interdits", les parasols et auvents en double pente autorisés et les végétalisations encouragées. Un concours de la plus belle terrasse viendra récompenser les meilleurs aménagements.

Une cinquantaine de cas du variant d’origine indienne dans les Landes

Vingt-neuf cas supplémentaires de variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril, ont été recensés dans les Landes depuis l'annonce mercredi de deux premiers cas dans une famille de ce département, ont indiqué la préfecture et l'Agence régionale de santé dans un communiqué. À ces 31 cas avérés, l'ARS en ajoute une "vingtaine d'autres" sur la base d'une estimation car "les cas positifs au Covid-19 n'ont pas tous donné lieu à utilisation de la méthode de séquençage permettant d'identifier le variant" Delta.

Cette cinquantaine de cas au total, avérés ou "estimés", peuvent être "regroupés au sein d'une quinzaine de foyers de contamination", notamment familiaux, explique l'ARS, "sous réserve des résultats des investigations encore en cours".

"Le variant indien est 40% plus transmissible, c’est pour cela que nous le traquons de la manière la plus déterminée qu’il soit, et je constate que semaine après semaine nous n’enregistrons pas de diffusion communautaire de ce variant, il n’y a pas d’extension de l’épidémie, en revanche il y a des clusters", a précisé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV.

La situation hospitalière stable en France

Le nombre de patients à l'hôpital et dans les services de réanimation est resté stable ces dernières 24 heures, selon les données publiées dimanche par Santé publique France. Au total, 14.525 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 14.532 la veille, et 16.775 une semaine auparavant, précise l'agence sanitaire. En 24 heures, 154 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux de l'Hexagone.

Les services de "soins critiques", qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 52 nouveaux malades en 24 heures, portant le nombre total de malades du Covid en réa à 2.527 patients. Ils étaient 2.525 la veille. 25 malades sont morts à l'hôpital portant le bilan total à au moins 110.027 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

La moitié des Japonais désormais en faveur des JO de Tokyo cet été

Les Japonais sont toujours divisés sur la perspective d'accueillir les Jeux olympiques à Tokyo cet été, mais ils sont désormais 50% à être en faveur de l'événement, alors que la crise sanitaire locale diminue, selon un sondage du quotidien nippon Yomiuri publié lundi. 48% souhaitent au contraire qu'ils soient annulés. Le mois dernier, dans une étude d'opinion similaire du Yomiuri, seulement 39% des sondés s'étaient déclarés pour les JO cet été, et 59% contre.

Le sondage publié lundi, réalisé par téléphone du 4 au 6 juin auprès de 1.070 personnes au Japon, intervient alors que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 décroît progressivement dans le pays. Les organisateurs des JO de Tokyo doivent encore prendre une décision ce mois-ci sur le nombre de spectateurs autorisés, après avoir déjà renoncé en mars à accueillir du public venant de l'étranger à cause de la pandémie

Le Maroc rouvre ses frontières aériennes à partir du 15 juin

Le Maroc a annoncé dimanche la réouverture "progressive" des frontières aériennes à partir du 15 juin, après des mois de suspension avec une cinquantaine de pays, en raison de la pandémie de coronavirus. Deux listes de pays ont été établies avec des règles différentes d'accès : la liste A comprend "tous les pays ayant des indicateurs positifs" dont ceux de l'Union européenne, tandis que la liste B concerne 74 pays avec "une propagation des variants ou l'absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique", parmi lesquels l'Inde, l'Algérie, l'Argentine ou l'Afrique du Sud.

Inde : début de la levée des restrictions à Delhi et Bombay

New Delhi et Bombay ont commencé lundi à lever les mesures de restriction après une baisse des contaminations au Covid-19 à travers le pays, où elles ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux mois. Certains commerces ont rouvert leurs portes après des semaines de fermeture et le métro de la capitale indienne fonctionne à hauteur de 50% de sa capacité.