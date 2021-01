EN DIRECT - Coronavirus : Boris Johnson a annoncé le reconfinement total de l'Angleterre

EN DIRECT

Le gouvernement arrivera-t-il à éteindre la polémique autour de la campagne de vaccination contre le coronavirus ? Sous le feu des critiques en raison du démarrage très lent de sa campagne, l'exécutif assure qu'une montée en puissance est prévue, et accélère notamment sur la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans. Pour plus de transparence, et face à la méfiance d'une partie de la population, un comité citoyen composé de 35 Français tirés au sort va être mis en place. En Angleterre, si la campagne de vaccination est déjà bien entamée, le pays doit à nouveau se reconfiner, face à la propagation du nouveau variant. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir En France, les réanimations sont en très légère baisse

Le gouvernement tente de mettre fin aux critiques sur la lenteur des vaccinations

En Angleterre, Boris Johnson a annoncé le retour du confinement total

65.415 morts en France, les réanimations en très légère baisse

Selon le dernier bilan publié lundi par les autorités sanitaires, 378 nouveaux décès ont été recensés, pour un total de 65.415 morts en France depuis le début de l'épidémie. Les réanimations sont en très légère baisse, avec huit patients de moins par rapport à la veille. Au total 2.666 patients se trouvent actuellement en réanimation. En revanche, les hospitalisation sont à nouveau en légère hausse (+182), pour un total de 24.995 personnes actuellement hospitalisées.

4.022 nouveaux cas ont été enregistrés. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Mais toujours loin, en moyenne, de l'objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est stable par rapport à dimanche, à 5,2%, après plusieurs jours de hausse.

Vaccination : le gouvernement promet une montée en puissance rapide

Sous le feu des critiques à cause d'un démarrage très lent de sa campagne de vaccination, le gouvernement a promis lundi une montée en puissance rapide, avec des piqûres pour tous les soignants à risques et non plus seulement dans les Ehpad. D'ici mardi soir et mercredi", "il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville", a assuré lundi après-midi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Je peux vous dire qu'aujourd'hui nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays, ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi", a ajouté le ministre.

Olivier Véran a aussi réaffirmé l'objectif de parvenir à vacciner avant la fin du mois de janvier environ un million de personnes parmi les résidents des Ehpad et les soignants de ces établissements qui présentent des risques accrus à cause de leur âge ou de leur santé. Mais l'exécutif a aussi promis de mettre les bouchées doubles pour tous les autres professionnels de santé de plus de 50 ans ou qui présentent des risques de développer une forme grave.

Autre promesse du gouvernement, l'installation de premiers centres de vaccination "en ville" d'ici au début du mois de février, pour les personnes âgées ne résidant pas en Ehpad. Il a promis aussi la transparence, via un système d'information quotidien, "Vaccin Covid", lancé mardi, et la constitution d'un groupe de 35 citoyens tirés au sort qui pourront interpeller les autorités. Un "gadget", fustige l'opposition.

Retour du confinement total en l'Angleterre

Confronté à la propagation alarmante du nouveau variant plus contagieux, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir le reconfinement de l'Angleterre jusqu'à la mi-février. Dans les hôpitaux anglais, le nombre de patients atteints par le virus, près de 27.000 a "augmenté de près d'un tiers" en une semaine et dépasse de 40% le plus haut du pic de la première vague, a-t-il souligné.

Comme lors du premier confinement au printemps et contrairement au deuxième en novembre, les écoles seront fermées et passeront à l'enseignement à distance dès mardi. Le confinement doit entrer en vigueur dès mercredi à 00H01.

Si les conditions sont réunies, le confinement sera levé à la mi-février, échéance à laquelle, espère Boris Johnson, tous les plus de 70 ans seront vaccinés grâce à l'accélération de la campagne lancée le 8 décembre et désormais menée avec deux vaccins, le Pfizer/BioNTech et l'AstraZeneca/Oxford. Lundi matin, Brian Pinker, 82 ans est devenu le premier patient à recevoir le vaccin britannique, injecté par l'infirmière en chef de l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford.

De son côté, l'Ecosse avait d'ores et déjà annoncé un confinement total dès lundi soir pour tout le mois de janvier, comprenant la fermeture des écoles. Les provinces d'Irlande du Nord et du Pays de Galles ont instauré juste après Noël leur troisième confinement.

Le Danemark espace l'injection des deux doses du vaccin

Lundi, le Danemark a annoncé espacer jusqu'à six semaines les deux doses de vaccin, permettant ainsi à plus de personnes de recevoir une première injection. "Jusqu'à présent, nous avons dit qu'il devait s'écouler trois à quatre semaines entre chaque injection mais on peut facilement attendre jusqu'à six semaines", a affirmé le chef de l'Agence nationale de la Santé, Søren Brostrøm, interrogé par la télévision publique TV2.

Ces nouvelles recommandations concernent à la fois le vaccin Pfizer/BioNTech, qui est pour l'instant le seul administré dans le pays scandinave, et celui développé par Moderna, en cours d'approbation par l'Union européenne. Elles interviennent après l'annonce par le Royaume-Uni de sa décision d'allonger jusqu'à 12 semaines l'intervalle entre les deux doses de vaccins -Pfizer/BioNTech et AstraZeneca dans le cas britannique.

Toujours pas de décision européenne sur le vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu'elle ne se prononcerait finalement pas lundi soir sur l'autorisation du vaccin Moderna, et ses discussions reprendront plus tard dans la semaine. "Les discussions de l'EMA sur le vaccin Moderna contre le Covid-19 ne seront pas terminées ce soir. Elles continueront mercredi", a indiqué dans un communiqué le régulateur européen, basé à Amsterdam.

L'EMA a autorisé le 21 décembre le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, pour lequel la Commission européenne a aussitôt donné son feu vert et qui reste à ce jour le seul vaccin autorisé en Europe. Le vaccin Moderna, autorisé depuis le 19 décembre par l'Agence américaine des médicaments (FDA), se prend en deux doses, à quelques semaines d'intervalle, comme le vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la formule de Moderna peut être conservée à -20°C, et non -70°C comme pour le remède de Pfizer.

Invitée d'Europe 1 lundi, Christelle Ratignier-Carbonneil, nouvelle directrice générale de l'ANSM, a assuré que le vaccin du laboratoire américain Moderna serait autorisé "de manière très imminente", à savoir "dans les heures ou les jours à venir".

Le Mexique valide le vaccin AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19

Le Mexique a octroyé lundi l'autorisation d'urgence pour le vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé le gouvernement. La Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires "a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour son utilisation en urgence contre le virus Sars-CoV-2", a écrit sur Twitter Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie de lutte contre l'épidémie au sein du gouvernement mexicain.

Il a précisé que le vaccin pourrait être disponible à partir de mars. "Cela dépend si les entités privées qui y travaillent matérialisent la capacité de production", a-t-il expliqué plus tard en conférence de presse.

Plus d'1,8 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.843.631 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 351.590 décès pour 20.639.854 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 196.018 morts et 7.733.746 cas, l'Inde avec 149.649 morts (10.340.469 cas), le Mexique avec 127.213 morts (1.448.755 cas), et l'Italie avec 75.332 morts (2.155.446 cas).