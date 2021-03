Covid-19 : tous les vaccins doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens, juge la HAS

EN DIRECT

Face aux mesures restrictives qui s'éternisent, l'exécutif mise sur l'accélération de la vaccination. Alors qu'un nouveau durcissement des mesures est toujours envisagé dans vingt départements, Olivier Véran a annoncé lundi que l'utilisation du vaccin AstraZeneca allait être étendue aux personnes âgées de 65 à 75 ans présentant des comorbidités. De son côté, la Haute autorité de santé recommande que tous les vaccins puissent être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Les indicateurs se dégradent en France

L'utilisation du vaccin AstraZeneca étendue aux "65-75 ans" avec "comorbidités"

Tous les vaccins doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens, juge la HAS

La vaccination accélère dans le monde

Pour la HAS, tous les vaccins doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens

Tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins, afin d'accélérer la campagne de vaccination, a recommandé mardi la Haute autorité de santé (HAS).

Jusqu'à présent, la HAS estimait que seul le vaccin d'AstraZeneca pouvait être injecté par les pharmaciens et les sages-femmes, et pas les deux autres disponibles en France, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

Covid-19: l'utilisation du vaccin AstraZeneca étendue aux "65-75 ans" avec "comorbidités"

"Désormais", les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités", pourront "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie", a déclaré lundi soir le ministre de la Santé Olivier Véran sur France 2.

Olivier Véran a fait valoir sur France 2 que la Haute Autorité de la santé (HAS) "considère désormais, depuis aujourd'hui, que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable". L'extension de l'utilisation de l'AstraZeneca va permettre de toucher "2,5 millions de Français", a indiqué le ministre. Cette réhabilitation du vaccin AstraZeneca pourrait-elle permettre à la France d'enfin voir le bout du tunnel ? On vous répond dans cet article.

1.700 étudiants vont être recrutés pour aider aux tests salivaires dans les écoles

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé mardi sur France inter le recrutement de 1.700 étudiants pour aider les personnels médicaux à effectuer les tests salivaires qui doivent être déployés massivement dans les écoles. "Nous allons recruter 1.700 médiateurs, qui vont être des étudiants en médecine, en pharmacie, ou dans d'autres domaines, pour aider les personnels mobilisés à la réalisation de ces tests", a déclaré Jean-Michel Blanquer, précisant que ces étudiants seront "payés" pour aider à la réalisation des tests salivaires "entre maintenant et la fin du mois de juin".

Ces tests seront réalisés par des "personnels de santé" et non par des enseignants, a-t-il réaffirmé, alors que ces derniers craignaient d'être mis à contribution. Le ministre estime que la France a les moyens logistiques d'arriver vers la mi-mars à l'objectif de 300.000 tests par semaine pour l'ensemble de la France

Réunion mercredi ou jeudi à l'Elysée sur les scénarii de réouverture

Le président de la République réunira mercredi ou jeudi à l'Elysée Jean Castex et les ministres concernés pour étudier les différents scénarii de réouverture des lieux publics, dont le "pass sanitaire" évoqué la semaine dernière par le chef de l'Etat, a-t-on confirmé de source proche de l'exécutif.

L'exécutif compte étudier les outils d'anticipation ainsi que les modalités que pourrait comporter un tel "pass sanitaire", comme les QR codes à utiliser dans des lieux publics, les protocoles expérimentaux pour les événements culturels et sportifs ou les restaurants, afin d'être prêt lorsque la réouverture sera possible, selon la même source.

Cette réunion interviendra après un Conseil de défense mercredi qui devrait trancher sur d'éventuelles restrictions à appliquer aux 20 départements en surveillance renforcée. A moins d'une flambée, il existe d'autres solutions que le confinement le week-end dans ces 20 départements, souligne-t-on de même source, comme abaisser la jauge des commerces, ou encore interdire des endroits très fréquentés comme les quais ou les "rues de la soif".

En France, les admissions en réanimation en hausse

379 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital en 24 heures selon les données de Santé publique France lundi. Avec 3.544 personnes soignées dans ses services de réanimation, dont 347 accueillis pendant les 24 dernières heures, le niveau d'occupation est similaire à celui de début décembre, à la sortie de la deuxième vague épidémique du coronavirus. Le total des personnes hospitalisées atteint lui 25.430 lundi, en hausse par rapport à dimanche.

Près de 86.829 personnes malades du Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie. Alors qu'ils avaient diminué au début du mois de février, les cas de contamination détectés sont ensuite repartis à la hausse. Lundi, où le chiffre est traditionnellement bas après le week-end, 4.703 cas supplémentaires ont été comptabilisés par Santé publique France

La vaccination gagne du terrain dans le monde

Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus lundi les premiers pays à vacciner contre le Covid-19 grâce au dispositif Covax destiné aux pays pauvres, tandis que les Etats-Unis se préparaient à l'arrivée du vaccin de Johnson & Johnson. Quatre millions de doses de ce vaccin unidose appelé Janssen Covid-19 seront distribuées dès mardi outre-Atlantique.

Par ailleurs, l'entreprise de biotechnologie américaine Novavax a déclaré lundi espérer déposer une demande d'autorisation pour son vaccin au Royaume-Uni au début du deuxième trimestre 2021, et pouvoir faire de même peu après aux Etats-Unis.

Mais le Covid ne sera pas vaincu d'ici la fin de l'année, selon l'OMS

Si la vaccinatinon accélère dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge irréaliste de penser que l'humanité sera débarrassée du Covid-19 d'ici la fin de l'année. Michael Ryan, directeur des opérations d'urgence de l'OMS, a estimé qu'il serait néanmoins possible de faire baisser les nombres d'hospitalisations et de décès.

Mais la pandémie reste virulente, surtout après une nouvelle hausse du nombre de cas cette semaine après sept semaines consécutives de baisse. Selon Michel Ryan, l'OMS se focalise sur le fait de maintenir basse la transmission du virus, d'aider à prévenir l'apparition de variants et de réduire le nombre de personnes contaminées. Vacciner le personnel de santé en première ligne et les plus vulnérables permettra de "retirer la peur et la tragédie de la pandémie", a-t-il ajouté.

Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 514.320 décès, suivis par le Brésil (255.720), le Mexique (185.715), l'Inde (157.157) et le Royaume-Uni (122.849).