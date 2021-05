EN DIRECT - Covid-19 : l'exécutif va "avancer" sur la vaccination des adolescents

EN DIRECT

Fini les critères d'âge ou d'état de santé : depuis ce lundi, toute la population majeure de France est éligible à la vaccination contre le Covid-19, étape cruciale pour éviter un rebond de l'épidémie alors que les restrictions s'allègent peu à peu dans le pays. Cette semaine marque également la fin progressive des demi-jauges au collège, en 4e et 3e, dans les 15 départements qui étaient encore concernés par cette mesure. Au niveau des chiffres, la France est repassée dimanche soir sous la barre des 3000 patients en réanimation, une première depuis le 24 janvier. Au total, 16.775 personnes sont hospitalisées et 44 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

En déplacement au centre de vaccination de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Jean Castex a indiqué ce lundi que 27 millions de doses de vaccins seront livrées à la France en juin. Il a également assuré que des réponses seront apportées dans "les meilleurs délais" sur "la vaccination des enfants et adolescents".

A l'international, une nouvelle mutation du virus a été découverte au Vietnam, ce qui pourrait expliquer la hausse des cas ces dernières semaines dans le pays asiatique. Selon la BBC, il s'agirait d'une combinaison entre les caractéristiques du variant britannique et celui indien, qui serait "facilement transmissible par voie aérienne". L'arrivée des vols internationaux à Hanoi, la capitale vietnamienne, est suspendue à compter de mardi, a annoncé l'aviation civile. Suivez l'évolution de la situation en direct.

En déplacement au centre de vaccination de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Jean Castex a indiqué ce lundi que 27 millions de doses de vaccin seront livrées à la France en juin. Il a également assuré que des réponses seront apportées dans "les meilleurs délais" sur "la vaccination des enfants et adolescents", mais aussi sur "l'organisation de la campagne vaccinale pendant l'été" ainsi que sur la "situation des personnes qui ont déjà eu le virus, pour la deuxième dose".

"Il faut vacciner tous azimuts, l'arrivée des doses nous le permet", a indiqué le Premier ministre. "Le fait que la vaccination soit ouverte à tous ne doit pas nous détourner de l'objectif d'aller chercher nos concitoyens les plus vulnérables à la maladie. C'est indispensable. Nous sommes en état d'ouvrir à tout le monde parce que nous avons bien travaillé", a-t-il poursuivi.

Le déficit public français attendu à 9,4% en 2021

Le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut (PIB), a indiqué ce lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, du jamais vu pour l'économie française. Ce déficit record "est lié à trois choses : la première c'est que nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021 (...), (ensuite) parce que nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises, même si progressivement nous allons supprimer ces aides, et en troisième lieu parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est décaissé", a-t-il détaillé.

Le seul déficit de l'Etat devrait atteindre 220 milliards d'euros, soit près de 47 milliards de plus que ce qui avait été budgété en loi de finances initiale avait déjà indiqué le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt dimanche.

La vaccination pour tous a démarré en France

Depuis ce lundi, toute la population majeure de France est éligible à la vaccination contre le Covid-19, étape cruciale pour éviter un rebond de l'épidémie alors que les restrictions s'allègent peu à peu. Les 18-49 ans étaient officiellement la dernière catégorie à pouvoir intégrer sans conditions la campagne de vaccination, qui s'est élargie par paliers depuis son démarrage fin décembre.

Mais la prise de rendez-vous reste difficile selon Doctolib. "Il y a 50 fois plus de personnes éligibles et non vaccinées que de créneaux disponibles", indique la plateforme sur Twitter.

La décrue continue dans les hôpitaux français

La France est repassée dimanche sous la barre des 3000 patients en réanimation avec 2993 enregistrés dans ce service, soit 35 de moins que samedi. Le pays n'était plus redescendu sous ce seuil depuis le 24 janvier.

Au total, 16.775 personnes sont hospitalisées dans le pays. C'est 72 de moins que la veille. 44 décès liés au virus ont par ailleurs été déplorés ces dernières 24 heures. Un chiffre qui n'avait jamais été aussi bas depuis début octobre. Du côté de la vaccination, 25.431.357 personnes ont reçu au moins une injection (soit 38% de la population totale et 48,4% de la population majeure), parmi lesquelles 10.777.150 personnes ont reçu deux injections (soit 16,1% de la population totale et 20,5% de la population majeure).

Les enfants concernés par le pass sanitaire pour voyager

Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, annoncé ce lundi sur Franceinfo que dans le cadre du pass sanitaire, les enfants devront aussi "faire un test antigénique ou PCR pour voyager". L'âge à partir duquel un test sera exigé reste encore à définir entre les pays européens.

Depuis ce lundi, un isolement de sept jours est également requis pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, sans pour autant que les contrôles ne soient systématiques. Mais la France "ira plus loin si nécessaire", a confirmé Clément Beaune. En cas de dégradation de la situation sanitaire britannique, "nous prendrions des mesures encore renforcées", a-t-il assuré.

L'arrivée de vols internationaux à Hanoi suspendue à partir de mardi

L'arrivée des vols internationaux à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoi va être suspendue à partir de mardi, a annoncé l'aviation civile lundi alors que le Vietnam connait une hausse des cas de coronavirus. Une "suspension temporaire des vols internationaux qui transportent des passagers vers le Vietnam à travers l'aéroport de Noi Bai (...) entrera en vigueur" le 1er juin à minuit, et jusqu'au 7 juin, a annoncé un communiqué de l'administration de l'aviation civile.

Selon la BBC, une nouvelle mutation du virus a été découverte au Vietnam Il s'agirait d'une combinaison entre les caractéristiques du variant britannique et celui indien, et serait "facilement transmissible par voie aérienne".

44 décès en Italie dimanche, le chiffre le plus bas depuis mi-octobre

L'Italie a enregistré dimanche 44 décès dus au Covid-19, soit le plus faible bilan quotidien depuis plus de sept mois, le pays continuant de progresser dans sa campagne de vaccination. La précédent bilan le plus faible en une seule journée remonte au 14 octobre en Italie avec 43 morts.

Premier pays d'Europe touché par la pandémie début 2020, l'Italie est aussi un de ceux où le virus a été le plus meurtrier avec, à ce jour, un nombre total de décès 126.046.

Renforcement des restrictions en Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un retour à des mesures plus strictes contre le Covid-19 alors que le pays est sous la menace imminente d'une troisième vague de la pandémie. Quatre des neuf provinces du pays, dont celle de Gauteng, qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, sont déjà touchées par une 3e vague, a affirmé le chef de l'Etat dans une allocution télévisée.

Un couvre-feu de 23 heures et 4 heures du matin doit prendre effet dès ce lundi dans tout le pays. Les commerces non-essentiels, bars, restaurants et salles de sport vont fermer à 22 heures chaque soir, et les rassemblements seront limités à 100 personnes à l'intérieur et 250 en extérieur.

Plus de 3,52 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.535.376 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles. Après les États-Unis (594.430), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (461.931), l'Inde (322.512), le Mexique (223.072) et le Royaume-Uni (127.768).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".