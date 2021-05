Covid-19 : la vaccination élargie aux plus de 16 ans dès le mois de juin ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait bientôt bénéficier aux adolescents. L'agence européenne du médicament doit se prononcer d'ici lundi à ce sujet. Une vaccination qui pourrait démarrer rapidement en France, et s’élargir à la rentrée. Selon le professeur Alain Fischer, qui conseille le gouvernement, la cible pourrait être élargie à tous les 16-18 ans dès le mois de juin.

Bénéfice collectif

Pourquoi les plus de 16 ans en priorité ? Tout simplement parce qu'il existe déjà un vaccin autorisé pour eux : celui de Pfizer. Aussi, alors que le calendrier de la vaccination vient de s'élargir, en France, à tous les adultes dès le 31 mai - au lieu du 15 juin -, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement a déclaré vendredi dernier sur BFM-TV que les 16-18 ans pourraient également être "très vite" éligibles à la vaccination. "Courant juin, cela sera faisable", a-t-il précisé.

Une telle vaccination aurait surtout un bénéfice collectif car les adolescents, même s'ils sont moins touchés par les formes graves du Covid-19, peuvent transmettre le virus.

Une vaccination des plus de 12 ans "à l'étude"

Pour ce qui est des adolescents de 12 à 16 ans, eux seront concernés plus tard - peut-être à la rentrée de septembre - si les vaccins Pfizer et Moderna obtiennent une autorisation de mise sur le marché pour cet âge-là.

Au ministère de la Santé, on confirme que cette vaccination des plus de 12 ans "est à l’étude, mais rien n'est tranché", dit-on. En ce qui concerne les moins de 12 ans, leur vaccination n'est pas à l'ordre du jour. Les essais clinique pour ces enfants ne font que débuter et les résultats ne sont pas attendus avant 2022.