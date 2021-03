EN DIRECT - Coronavirus : vers de nouvelles mesures à Paris et en Île-de-France ?

EN DIRECT

En France, la circulation épidémique reste élevée, et avec près de 3.500 personnes en réanimation, le pays a retrouvé un niveau d'occupation de ces services du niveau de celui de début décembre. Alors qu'une partie des Alpes-Maritimes et la ville de Dunkerque ont connu leur premier week-end de confinement local, la situation inquiète les autorités dans d'autres zones du territoire. D'éventuelles nouvelles mesures restrictives à Paris et en Île-de-France seront ainsi au coeur de réunions lundi après-midi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Les chiffres de l'épidémie restent élevés en France

De nouvelles mesures restrictives pourraient être prises à Paris et en Île-de-France

L'Allemagne restreint les passages à la frontière française en Moselle

Près de 3.500 personnes en réanimation en France

Près de 3.500 personnes atteintes de Covid-19 étaient soignées dimanche dans les services de réanimation en France, selon les données publiées dimanche par Santé publique France. Avec 3.492 malades, dont 164 accueillis ces dernières 24 heures, le niveau d'occupation de ces services, retrouve celui de début décembre, à la sortie de la deuxième vague épidémique. Le total des personnes hospitalisées atteint lui 25.280 dimanche, un chiffre stable.

122 décès ont été enregistrés à l'hôpital entre samedi et dimanche, en baisse par rapport à dimanche dernier (160). 86.454 personnes malades du Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie, il y a environ un an. 19.952 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, soit un total depuis lundi d'environ 150.000 cas, contre 140.000 la semaine précédente, qui était déjà en hausse.

Vers de nouvelles mesures en Île-de-France et à Paris ?

D'éventuelles nouvelles mesures restrictives à Paris et en Île-de-France seront au coeur de réunions séparées lundi après-midi. La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo réunira les 20 maires d'arrondissement lundi en fin de matinée "pour échanger sur des propositions de mesures qui seront soumises au préfet de police et à l'Agence régionale de santé (ARS)" lors d'une seconde réunion dans l'après-midi, a confirmé son entourage dimanche à l'AFP. La maire devrait ensuite prendre la parole, selon cette source.

De son côté, la présidente de région (Libres!) Valérie Pécresse doit s'entretenir avec le directeur de l'ARS francilienne Aurélien Rousseau, le préfet de Paris et d'Île-de-France Marc Guillaume et le préfet de police Didier Lallement.

Parmi les mesures proposées, mairie comme région réclament toutes deux un recours renforcé au télétravail. Interrogée sur la fermeture de lieux extérieurs à forte fréquentation, comme à Toulouse où la préfecture a interdit l'accès aux berges de Garonne, Valérie Pécresse a indiqué que "c'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui".

En attendant, le Premier ministre Jean Castex a demandé samedi le renforcement des contrôles alors qu'une météo clémente a fait sortir les Français qui le peuvent, dont de nombreux Parisiens dans les parcs et sur les quais de Seine. Les huit départements franciliens sont tous sous "surveillance renforcée", susceptibles de faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars comme autour de Dunkerque et de Nice ce week-end, si la situation continuait à se dégrader, a prévenu jeudi Jean Castex.

L'Allemagne restreint les passages à la frontière française

Un test, PCR ou antigénique, avec prélèvement de moins de 48 heures, sera obligatoire sans aucune exception à partir de mardi à 00H00 pour pénétrer en Allemagne depuis la Moselle, a annoncé dimanche la préfecture de ce département de l'est de la France classé à haut risque par Berlin.

"Je regrette cette décision allemande parce qu'elle implique un certain nombre de ralentissements, de difficultés aux frontières pour non pas des mouvements touristiques mais de travail", a commenté le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune.

L'Union européenne attend le vaccin Johnson et Johnson

Pour muscler encore ses campagnes de vaccination, l'Union européenne devrait approuver début mars le vaccin Johnson et Johnson, a indiqué dimanche la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "C'est une très bonne nouvelle parce que ce vaccin nécessite une seule dose, en revanche il est possible qu'il nécessite des rappels, nous ne le savons pas encore", a-t-elle prévenu.

Les Etats-Unis, où la pandémie a fait plus de 500.000 morts, ont accordé samedi une autorisation en urgence à ce vaccin. "Une nouvelle formidable", a salué le président Joe Biden, qui a appelé néanmoins à "ne pas baisser la garde".

Baisse "spectaculaire" du nombre de cas en Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 dans le pays le plus touché du continent, après une "baisse spectaculaire" du nombre de contaminations.

Selon le chef de l'Etat, l'Afrique du Sud a enregistré un peu moins de 10.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40.000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90.000 au cours de la dernière semaine de décembre.

Plus de 2,5 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.526.075 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 512.984 décès, suivis par le Brésil (254.942), le Mexique (185.257), l'Inde (157.051) et le Royaume-Uni (122.705). Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.