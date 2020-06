Réouverture des terrasses à Paris : "Il n'y a pas eu d'organisation, pas d'anticipation", dénonce Dati

INTERVIEW

Alors qu'Anne Hidalgo a annoncé dimanche l'extension des terrasses des bars et restaurants à Paris, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, et maire du 7e arrondissement, a dénoncé sur Europe 1 le manque "d'anticipation" et "d'organisation" de la mairie en question.

"J’aurais aimé qu’on puisse déconfiner pour tout le monde et pas de manière inégalitaire. On va déconfiner les terrasses. Il n’y a pas eu d’organisation, pas d’anticipation. Nous avons eu une réunion il y a 48h avec la maire de Paris et les maires d'arrondissements. Et on nous dit, finalement, débrouillez-vous !"

La décision d'étendre les terrasses n'a selon Rachida Dati "pas été concertée avec les cafetiers et encore moins avec les riverains. Ceux qui n’ont pas de terrasse vont se mettre sur les chaussées, voire sur les trottoirs, ou sur les places de stationnement !", a-t-elle déploré.

