L'application TousAntiCovid franchit le cap des 7 millions de téléchargements

Mieux vaut tard que jamais : longtemps décriée pour son inutilité, l'application TousAntiCovid, nouvelle version de StopCovid disponible depuis le 22 octobre, est en train de prendre sa revanche. L'application de traçage des cas contacts de malades du Covid-19 a franchi lundi le cap des 7 millions de téléchargements. Lors du lancement de la mise à jour, seuls 2,6 millions de Français l'avaient installée sur leur téléphone. Une popularité multipliée quasiment par trois en dix jours qui fait doucement oublier le fiasco de la première version.

Le nombre de notifications multiplié par 6 en dix jours

Avec très précisément 7,1 millions de téléchargements au compteur lundi en fin de journée, TousAntiCovid est installée sur le téléphone de plus de 10% des Français. On n’est toujours pas au niveau du Royaume-Uni (16 millions de téléchargements) et de l’Allemagne (18 millions) mais l’application progresse bien et, surtout, à un rythme régulier. Après un bond de 500.000 téléchargements le jour du lancement de la mise à jour, elle a suivi une courbe de progression qui s'est accélérée avec le reconfinement (3,5 millions de téléchargements depuis les annonces d'Emmanuel Macron).

L’évolution se voit aussi dans le nombre d'alertes notifiées aux utilisateurs ayant eu un contact à risque avec un malade. Au total, il y en a eu 4.200, dont 80% ont été envoyées ces dix derniers jours. C’est logique car le nombre de malades qui se sont déclarés dans l’application TousAntiCovid, par le biais d'un QR code fourni avec le test positif, a lui aussi augmenté : il est passé de 12.000 le 22 octobre à 30.000 aujourd’hui.

Prise de conscience et campagne de promotion

Comment expliquer ce succès alors que StopCovid n'avait guère mobilisé les foules ? D’abord, l’application est devenue plus utile puisqu’on peut y télécharger directement son attestation de sortie, une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour le confinement. Et puis, le gouvernement mène une campagne de promotion intensive dans les médias, bien aidé cette fois par les épidémiologistes. On voit aussi des affiches incitant à l’activer dans certains magasins…

Enfin, il y a sans doute eu une prise de conscience, dans un premier temps avec le couvre-feu puis encore plus avec le reconfinement. La situation sanitaire est grave, le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation à cause du coronavirus a bondi ces dernières semaines. Dans ce contexte, télécharger TousAntiCovid est un petit geste mais un geste qui peut aider.