EN DIRECT - Coronavirus : plus de 17 millions de cas dans le monde

En France, l'hypothèse d'un rebond de l'épidémie de coronavirus continue d'inquiéter les autorités sanitaires. Alors que 15 nouveaux décès ont été recensés dans les hôpitaux en 24 heures, la Direction générale de la Santé a alerté mercredi sur une hausse des tests positifs chez les jeunes adultes, qui "peuvent contribuer à diffuser le virus". Dans le monde, les bilans continuent de s'aggraver aux Etats-Unis, où le cap des 150.000 morts a été franchi, mais aussi au Brésil. Dans le monde, plus de 17 millions de cas ont été recensés. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations L'épidémie de coronavirus a fait 30.238 morts en France

Les autorités notent une hausse des cas positifs chez les jeunes adultes

Plus de 17 millions de cas ont été recensés dans le monde

En France, 15 nouveaux morts en 24 heures

L'épidémie a fait 15 nouveaux morts en 24 heures dans les hôpitaux en France, a annoncé mercredi la Direction générale de la Santé (DGS). Le bilan total du nombre de décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.238, dont 19.723 dans les hôpitaux et 10.515 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), précise la DGS dans un communiqué.

Le nombre de patients atteints d'une forme sévère du Covid-19 hospitalisés en réanimation poursuit sa décrue, avec 380 malades concernés, soit cinq de moins que mardi. L’Île-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Guyane continuent de regrouper 69% des personnes hospitalisées en réanimation.

Et une hausse des cas chez les jeunes adultes

Dans son communiqué, la DGS alerte sur une hausse des tests positifs, notamment chez les jeunes adultes. "La proportion de tests positifs augmente à 1,4% et on constate une hausse sensiblement plus marquée chez les jeunes adultes. S’ils ont peu de risque de développer une forme grave de la maladie, les jeunes peuvent contribuer à diffuser le virus s’ils ne respectent pas les mesures barrière et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles", avertit la DGS.

Elle rappelle l'importance d'organiser festivités et rassemblements "en plein air plutôt que dans des lieux clos", de "limiter le nombre de participants, de porter systématiquement le masque quand les personnes ne font pas partie du cercle familial habituel ou en présence de personnes à risque et surtout de garder les distances entre personnes".

Le masque obligatoire dans la vieille ville de Saint-Malo

Mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a même incité les Français au port du masque en extérieur selon les situations : "Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader et vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, je le recommande", a-t-il affirmé lors d'un déplacement dans les Yvelines.

Selon les informations d’Europe 1, le gouvernement envisagerait par ailleurs de rendre le masque obligatoire dans le Nord, frontalier de la Belgique. Dans les rues de Lille, les habitants sont partagés concernant cette hypothèse. Lisez notre reportage. De son côté, la mairie de Saint-Malo a pris un arrêté rendant obligatoire, jusqu'au 30 août, le port du masque dans la ville intra-muros et sur les remparts.

Ces nouvelles instructions plus strictes autour du masque pourront-elles arranger la situation des entreprises textiles françaises ? En effet, au plus fort de la crise, plusieurs d'entre elles ont reconverti leur appareil de production pour participer à l'effort collectif. Mais les Français ayant préféré recourir aux masques jetables importés d'Asie, de nombreuses entreprises croulent sous les stocks.

Entre 2 et 2,5 millions de téléchargements pour StopCovid

Entre 2 et 2,5 millions de personnes ont téléchargé l'application traçage de contacts StopCovid selon le secrétaire d'État reconduit au Numérique Cédric O, qui a estimé mardi qu'il est "trop tôt" pour "faire le bilan". "On doit être entre 2 millions et 2,5 millions de personnes qui ont téléchargé StopCovid, a déclaré le secrétaire d'État sur CNews. "Je vous avoue que c'est un peu difficile de faire le bilan, c'est un peu tôt."

L'application est controversée, à la fois dans son principe et dans les choix techniques faits par le gouvernement, ses adversaires estimant notamment qu'elle n'est pas suffisamment utile au regard des risques qu'elle comporte, notamment en termes protection des données personnelles. Elle garde en effet une trace de toutes les personnes croisées durant les 15 derniers jours, à moins d'un mètre.

Perte record pour Renault, chute du chiffre d'affaires de Volkswagen

Plombé par son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire, le constructeur automobile français Renault a subi au premier semestre la perte nette la plus lourde de son histoire, à 7,3 milliards d'euros, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Le groupe, déjà en difficulté avant la pandémie, et qui avait annoncé fin mai 15.000 suppressions d'emplois dans le monde (dont 4.600 en France), a indiqué qu'il renonçait à toute prévision de résultat financier pour 2020 face aux incertitudes liées à la crise du Covid-19.

D'autres grands groupes ont annoncé jeudi de mauvais résultats dus à la crise sanitaire. Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé jeudi une perte nette abyssale de 18,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, du fait d'énormes dépréciations d'actifs reflétant un marché pétrolier déprimé par la pandémie. Le groupe anglo-néerlandais, qui avait dégagé un bénéfice net de 3 milliards de dollars un an plus tôt, explique dans un communiqué avoir passé dans ses comptes trimestriels une charge de 16,8 milliards de dollars, compte tenu de la faiblesse durable des prix du pétrole en raison d'une demande laminée par la crise.

De son côté, Volkswagen a enregistré une perte avant impôts de 1,4 milliard d'euros au premier semestre, sous l'effet d'une chute du chiffre d'affaires de 23%. Le groupe a par ailleurs abaissé le dividende au titre de l'exercice 2019, à 4,86 euros contre 6,56 euros jusque-là, et a maintenu sa prévision d'un résultat d'exploitation positif en 2020. La perte avant impôts est de 2 milliards d'euros au deuxième trimestre après un bénéfice de 0,7 milliard d'euros pour la période de janvier à mars.

Enfin, Total a enregistré au deuxième trimestre sa première perte nette depuis 2015, plombé par de lourdes dépréciations annoncées la veille ainsi que par la chute des cours du brut et des marges de raffinage. La perte nette atteint 8,4 milliards de dollars, contre un bénéfice de 2,8 milliards un an plus tôt, a annoncé le géant pétrolier et gazier français jeudi dans un communiqué. La dernière perte nette trimestrielle remontait à la fin 2015.

"Au cours du deuxième trimestre, le groupe fait face à des circonstances tout à fait exceptionnelles: la crise sanitaire du Covid-19 qui affecte l'économie mondiale et la crise des marchés pétroliers avec un prix du Brent en très forte baisse à 30 dollars du baril en moyenne, des prix du gaz historiquement faibles et des marges de raffinage très dégradées compte tenu de la chute de la demande", a commenté le PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

Plus de 17 millions de cas dans le monde

Plus de 17 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié dans trois pays, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7h00 GMT. Au moins 17.022.877 cas, dont 666.586 décès, ont été déclarés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 4.426.982 cas dont 150.713 décès, au Brésil (2.552.265 cas dont 90.134 décès) et en Inde (1.583.792 cas dont 34.968 décès).

Pays le plus endeuillé au monde, les Etats-Unis ont donc franchi le cap des 150.000 morts. Le pays a enregistré mercredi près de 1.270 morts supplémentaires en une journée, et plus de 68.000 nouveaux cas, remontant ainsi aux niveaux enregistrés ces deux dernières semaines. Plusieurs Etats comme la Californie, le Texas et surtout la Floride, qui a atteint un nouveau record de décès mercredi (216), ont dû faire marche arrière sur la réouverture de leur activité.

Au Brésil, deuxième pays où le Covid-19 tue le plus au monde, le bilan a grimpé à 90.134 morts et un nombre très élevé de nouvelles contaminations en une journée a été enregistré, à 69.074, selon le ministère de la Santé. Des données officielles d'autant plus inquiétantes qu'elles paraissent sous-évaluées aux yeux des scientifiques alors que le pays pratique très peu de tests.