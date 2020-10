Crèches, jardins, commerces de gros : toutes les nouvelles dérogations au confinement

Lors de sa conférence de presse consacrée aux nouvelles mesures adoptées pour freiner l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a détaillé les nouvelles dérogations prévues pour le confinement. Les commerces essentiels alimentaires resteront ouverts, comme lors du premier confinement.

Contrairement au printemps dernier, les jardineries et les commerces de gros seront également autorisés à poursuivre leurs activité. Tout comme les stations-services, les garages, les laveries, et les opticiens.

Les crèches resteront ouvertes

Les hôtels, eux, "peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels indispensables", mais pour la restauration, "seul le room service pourra fonctionner", a précisé le chef du gouvernement. Resteront également ouverts les parcs, les jardins, les forêts et les plages.

Comme annoncé mercredi, les écoles, collèges et lycées garderont aussi leurs portes ouvertes, tout comme les crèches et les établissements périscolaires "lorsqu'ils assurent la garde d'enfant le soir après l'école", "et "les centres de loisir le mercredi". En revanche, les établissements "qui proposent des activités extrascolaires sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport", seront fermés.