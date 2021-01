EN DIRECT - Coronavirus : plus de 18.000 morts dans le monde en 24 heures, un record

EN DIRECT

Plus les jours passent et plus la perspective d'un troisième confinement se rapproche. Alors que les indicateurs sanitaires du coronavirus continuent de se dégrader, le gouvernement envisage un confinement "très serré", sur le modèle de celui qui a été appliqué au printemps dernier dans tout le pays. Pour tenter d'élaborer les contours de ces nouvelles restrictions, Jean Castex consulte les parlementaires, les associations d'élus et les partenaires sociaux, jeudi et vendredi. Au niveau européen, la tension monte autour des livraisons de vaccins. Et au niveau mondial, plus de 18.000 décès ont été enregistrées en 24 heures, un record. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Nouveau record quotidien de décès au niveau mondial

74.456 morts en France, les indicateurs se dégradent encore

Plusieurs scénarios sont désormais à l'étude, dont celui d'un confinement "très serré"

Castex multiplie les consultations avec élus et partenaires sociaux jeudi et vendredi

Nouveau record quotidien de décès

Plus de 18.000 décès des suites du Covid-19 ont été recensés en 24 heures dans le monde, un nouveau record, selon un comptage réalisé mercredi en milieu de journée par l'AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires. Du 20 au 26 janvier, le monde a enregistré 101.366 décès. C'est la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie.

La pandémie a fait au moins 2.159.155 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Plus de 100.236.600 cas ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts( 425.227). Suivent le Brésil (218.878 morts), l'Inde (153.724), le Mexique (152.016) et le Royaume-Uni, premier pays européen à avoir franchi le seuil des 100.000 morts. Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

"Différents scénarios" étudiés, dont un confinement "très serré"

Après un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué mercredi midi que le couvre-feu à 18 heures actuellement en vigueur en France "ne freine pas suffisamment" la propagation Covid-19 pour être "pleinement efficace". Face à ce constat, l'exécutif envisage désormais "différents scénarios" allant du "maintien du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré", selon la même source.

Le président Emmanuel Macron a demandé "des analyses supplémentaires" sur ces différents scénarios avant de prendre des décisions, a précisé Gabriel Attal. Mais "le maintien du cadre actuel paraît peu probable", selon le porte-parole. Jean Castex mènera jeudi et vendredi une série de consultations avec des parlementaires, associations d'élus et partenaires sociaux, pour cerner les contours de ces nouvelles restrictions.

Vers une hausse "très significative" des cas de variant anglais ?

En France, l'épidémie a atteint un "plateau haut" avec "une incidence qui augmente et une pression sur l'hôpital qui augmente", a rappelé Gabriel Attal. Après avoir franchi la barre des 3.000 en début de semaine, le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a en effet continué de croître, mercredi. Selon les données de Santé publique France, 3.107 personnes se trouvent ainsi dans ses services.

>> LIRE AUSSI - Rallonger les vacances de février ? les épidémiologistes disent oui

Par ailleurs, le variant anglais représente près de 10% des cas dépistés en Ile-de-France depuis deux semaines, ce qui augure d'une prochaine hausse "très significative" du nombre de malades, ont indiqué mardi des médecins de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Les variants se développent à un rythme important", a confirmé Gabriel Attal mercredi midi. "L'histoire est écrite", déplore Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, selon qui la progression de ces variants est inexorable. Retrouvez son interview sur Europe 1 ci-dessous :

Que coûterait un nouveau confinement ?

Sur le plan économique, un nouveau confinement pourrait entraîner une perte d'activité considérable, dépendant du degré de contrainte qui serait appliqué aux Français et aux entreprises, selon une évaluation du ministère de l'Économie. Selon les projections du ministère de l'Economie le reconfinement entrainerait une perte d'activité entre 10 et 18%. Plus précisément, le cas le moins défavorable serait celui d'une fermeture des collèges, des lycées et des restaurants d'entreprise pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les pertes seraient alors de "seulement" 10% par rapport à un niveau d'avant crise. En fermant en plus les magasins dits "non-essentiels", la chute atteindrait 13%. Le dernier scénario, incluant la fermeture des écoles et des crèches, entrainerait une perte d'activité de 18%.

Vaccins : Sanofi va aider Pfizer, des tensions UE-AstraZeneca

Sur le plan de la vaccination, Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021. "BioNTech n'a pas assez d'usines pour mettre en flacon, ce qui demande en plus des compétences particulières", a précisé Olivier Bogillot sur Europe 1, mercredi soir. Cette production débutera cet été, car il faudra entre-temps "commander des machines, les construire", les lignes de production n'étant actuellement pas équipées.

La question des vaccins reste un sujet de tension en Europe. Les fabricants de vaccins anti-Covid, bénéficiaires d'investissements massifs de l'UE, "doivent honorer leurs obligations", a averti la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'UE réclame au laboratoire britannique AstraZeneca de lui livrer comme convenu des vaccins anti-Covid-19 produits dans deux usines situées au Royaume-Uni, alors que le groupe prévoit désormais de ne livrer au premier trimestre qu'"un quart" des doses promises, selon une responsable de l'UE.