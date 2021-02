EN DIRECT - Coronavirus : un nouveau cas détecté au sein du XV de France

EN DIRECT

Le feuilleton du XV de France et du coronavirus n'est pas terminé. Après deux jours sans cas avéré, un nouveau joueur - le douzième ! - a été resté positif mercredi soir. Et ce au moment où l’épidémie semble repartir à la hausse en France, avec un confinement annoncé à Dunkerque pour le week-end et une situation particulièrement préoccupante dans une dizaine de départements. Par ailleurs, la campagne de vaccination entre dans une nouvelle phase. Les médecins généralistes et ceux présents en entreprise pourront en effet commencer à vacciner à leur tour. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Un nouveau joueur du XV de France a été testé positif, les entraînements de jeudi suspendus

Les médecins généralistes peuvent désormais vacciner dans leur cabinet

Un reconfinement le week-end a été décidé pour Dunkerque, situation "très préoccupante" dans une dizaine de départements

Les laboratoires publient des résultats positifs sur l’efficacité de leur vaccin

Un nouveau joueur du XV de France positif, les entraînements de jeudi suspendus

Un nouveau joueur du XV de France, dont l'identité n'a pas été précisée, a été testé positif au Covid-19, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR) qui a décidé de suspendre les entraînements prévus jeudi. "Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le comité médical de la FFR s'est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour", a expliqué la FFR dans un communiqué.

Depuis le début de la semaine dernière, le XV de France a enregistré seize cas positifs au coronavirus au total, douze joueurs et quatre membres de l'encadrement dont le sélectionneur Fabien Galthié.

Le XV de France doit affronter l'Ecosse dimanche (16h00) au Stade de France dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des six nations. Mercredi, le comité organisateur a maintenu le match à la date prévue en l'absence de nouveau cas positif lors des deux précédentes séries de tests réalisés lundi et mardi soirs.

Les médecins généralistes entrent dans la danse de la vaccination

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination en France. A partir de jeudi, les médecins généralistes - mais aussi les médecins du travail, en entreprise - peuvent en effet procéder à des injections au sein de leur cabinet, avec le sérum d’AstraZeneca. Le public visé est celui des personnes âgées de 50 à 64 ans présentant des comorbidités, tels que le diabète ou des affection cardiaques ou pulmonaires. Cette nouvelle phase de la vaccination doit permettre de vacciner près de 2 millions de personnes au cours du mois de mars. Pour tout savoir sur cette nouvelle étape, c’est ici.

>> A LIRE AUSSI - Contre le coronavirus, les anticorps monoclonaux arrivent en France

En matière de vaccination, des élus locaux pointent des inégalités territoriales. Le président (PS) du département de Seine-Saint Denis Stéphane Troussel a ainsi réclamé jeudi des "doses supplémentaires" pour accélérer la vaccination dans cette zone fortement touchée par le Covid, y compris en réaffectant des vaccins d'autres régions. "En matière de vaccination, le compte n'y est toujours pas, je demande une accélération la semaine prochaine", a plaidé l'élu sur RTL, en appelant à "tout tenter" pour éviter un "confinement généralisé". Y compris en prenant des vaccins dans des départements où la situation n'est pas aussi critique? "Bien évidemment", a répondu l'élu socialiste qui souhaite "l'adaptation des mesures à prendre" en fonction des "réalités locales".

L’épidémie repart à la hausse

Mercredi, les nombres des hospitalisations et des patients en réanimation étaient stables, selon les chiffres publiés dans la soirée par Santé publique France. Les hôpitaux comptaient 25.614 malades du Covid-19 (dont 1.636 nouveaux patients), contre 25.660 (dont 1.780 nouveaux) mardi. Mais le nombre de personnes testées positives au Covid a atteint un plus haut depuis mi-novembre, à 31.519. Le rythme des décès à l'hôpital a baissé, à 278 sur les dernières 24 heures, contre 314 mardi et 311 le mercredi précédent. Le nombre de personnes décédées en France depuis le début de l'épidémie il y a un an est désormais de 85.347.

Dunkerque confinée, des départements sous surveillance

Dans une étude publiée mercredi, l'Institut Pasteur juge que sans restrictions supplémentaires, la campagne de vaccination ne permettra pas d'éviter un bond des hospitalisations. Des restrictions supplémentaires désormais imposées dès le week-end prochain à Dunkerque, deuxième territoire à être reconfinée après la région niçoise. Dans cette agglomération du nord de la France de 250.000 habitants, dont "un sur cent tombe malade chaque semaine", les déplacements le week-end ne seront possibles que pour certains motifs, les magasins non alimentaires fermés, et les dix plus grands centres commerciaux ne fonctionneront plus qu'en "cliquez-emportez", a précisé sur place le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Paul Christophe, député du Nord, a soutenu la décision du ministre en signalant jeudi matin sur Europe 1 que des régions limitrophes du Dunkerquois était déjà impactées.

Dans le reste de la France, la situation épidémique est aussi "très préoccupante dans une dizaine de départements", a alerté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres. "Tous nos efforts doivent se poursuivre" pour "éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national", a-t-il ajouté. Le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse dans la soirée, où il évoquera "des mesures rapides et fortes".

A l'inverse, dans des territoires relativement épargnés par l'épidémie, comme la Bretagne, on réclame des allègement de restrictions. Retrouvez ici notre reportage.

Les laboratoires publient des données positives sur leur vaccin

Une étude de grande ampleur en Israël a confirmé mercredi l'efficacité du vaccin de Pfizer en conditions réelles, une preuve de plus du rôle clé des campagnes de vaccination pour mettre fin à la pandémie. Jusqu'ici, l'efficacité du vaccin de Pfizer avait été prouvée par des essais cliniques : leur validité a été confirmée par l'analyse des données de quelque 1,2 million de personnes en Israël, pays en pointe dans la vaccination et où circule largement le variant britannique. Les auteurs de l'étude, publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine, montrent que la vaccination a réduit de 94% les cas symptomatiques du Covid-19, de 92% les cas graves de la maladie, et de 87% les hospitalisations. Ces taux valent pour la protection obtenue au moins sept jours après la seconde injection.

Autre bonne nouvelle du côté des vaccins : les autorités américaines ont confirmé l'efficacité du remède unidose de Johnson & Johnson, y compris contre des variants, sur la base des données des essais cliniques. Cet avis, qui présage d'une mise sur le marché très prochaine aux Etats-Unis, peut-être dès la fin de la semaine, était très attendu car ce vaccin présente deux avantages en matière de logistique : il ne s'administre qu'en une seule dose et il peut être stocké à des températures de réfrigérateur classique et non de congélateur, ce qui facilitera sa distribution. L'efficacité de ce vaccin est de 85,9% contre les formes graves de la maladie aux Etats-Unis, et il est également efficace contre ces formes graves à 81,7% en Afrique du Sud et 87,6% au Brésil, où des variants sont largement répandus.

Enfin, La société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé mercredi qu'une version modifiée de son vaccin, développée spécifiquement contre le variant sud-africain, était prête à être testée sur des humains dans le cadre d'essais cliniques. "Moderna a envoyé des doses de son vaccin candidat spécifique contre le variant (...) d'abord identifié en Afrique du Sud aux NIH (Instituts nationaux de santé américains, NDLR), pour une étude clinique", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. "Dans notre combat contre le Covid-19, nous devons être vigilants et proactifs au sujet des nouveaux variants du SARS-CoV-2 qui émergent", a ajouté Stéphane Bancel, patron de Moderna. "Moderna s'engage à faire autant de modifications à notre vaccin que nécessaire, jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle", a-t-il poursuivi.

Le "Covid long" doit être "une priorité" pour les autorités sanitaires, affirme l'OMS

Le "Covid long", qui affecte mystérieusement un nombre significatif de malades du Covid-19, doit "être de la plus haute importance" pour toutes les autorités sanitaires dans le monde, a appelé jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. "C'est une priorité claire pour l'OMS, et de la plus haute importance. Cela doit l'être pour toutes les autorités sanitaires", a affirmé Hans Kluge, le directeur de l'organisation sanitaire onusienne, lors d'une conférence de presse.

Plus de 2,48 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,48 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès (504.891), devant le Brésil (249.957), le Mexique (181.809), l'Inde (156.567) et le Royaume-Uni (121.305). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.