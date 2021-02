Le match entre le XV de France, décimé par de nombreux cas de Covid-19, et l'Ecosse, prévu dimanche dans le cadre du Tournoi des Six nations, est reporté, ont indiqué jeudi plusieurs sources en lien avec le Tournoi. Le comité organisateur du Tournoi doit se réunir plus tard dans la journée pour décider d'une nouvelle date.

>> Plus d'informations à suivre...