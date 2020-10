EN DIRECT - Coronavirus : la justice suspend la fermeture des salles de sport à Rennes

EN DIRECT

Le dernier bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus en France fait état de 31.956 morts au total dans le pays et près de 13.000 nouveaux cas en 24h, tandis que le taux de positivité se stabilise. Paris, où les indicateurs ne cessent de se dégrader, pourrait être placée dès jeudi en zone d'alerte maximale. Jeudi, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur les outils aux mains du gouvernement pour les prochains mois, des fermetures de restaurants à la restriction des déplacements. Suivez les dernières évolutions en direct.

Les principales infos à retenir : Près de 13.000 nouveaux cas en 24h, le bilan total s'élève à 31.956 morts

Paris pourrait basculer en zone d'alerte maximale

Le transport aérien licencie aux Etats-Unis

Près de 32.000 morts en France

Mercredi, le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 31.956 morts et 12.845 nouveaux cas détectés sur les dernières 24 heures. Plus de 1.200 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation dans l'Hexagone, dont 135 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés. Ce sont désormais 1.232 personnes qui ont été placées en réanimation au total (contre 1.198 mardi). Le taux de positivité (le pourcentage de personnes contaminées parmi les personnes testées) se stabilise à 7,6%, comme mardi, selon ces mêmes chiffres. 64 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures (contre 59 mardi).

Paris, Lille et Lyon bientôt en alerte maximale ?

Après Marseille, la situation épidémique se dégrade à Paris, Lille et Lyon. Ces villes, où le taux d'incidence continue de grimper, pourraient bientôt passer en zone d'alerte maximale. Toulouse et Grenoble inquiètent également les autorités sanitaires. Pour être classé dans cette catégorie, un territoire doit remplir trois conditions. Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) doit être supérieur à 250. Il est actuellement de 259 à Paris. Le taux d'incidence chez les plus de 65 ans doit être supérieur à 100; il est de 133 dans la capitale. Enfin, plus de 30% des lits de réanimation doivent être occupés par des patients Covid. On est à 32% à Paris. En coulisses, le gouvernement oeuvre pour éviter une nouvelle fronde d'élus locaux et a pris rendez-vous avec les maires des villes qui pourraient être concernées.

Paris devrait donc bien basculer dès jeudi en zone d'alerte maximale. Les restaurateurs s'y préparent déjà, tandis que l’hôtellerie, elle aussi fortement touchée par la crise, lance un appel au secours et s'inquiète de nouvelles mesures restrictives vécues comme un "coup de grâce".

Quant aux salles de sport, fermées dans les zones d'alerte renforcée, elles voient peut-être une lueur d'espoir : les salles de sport de Rennes ont obtenu jeudi gain de cause devant le tribunal administratif. Le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'article 4 de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine qui prévoyait d'interdire l'accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole jusqu'au 10 octobre 2020.

Esther Duflo défend le confinement avant Noël

En parallèle, et afin d'éviter de passer les fêtes de fin d'année tout seul et confiné en raison du coronavirus, l'idée d'un confinement avant Noël, avancée par les prix Nobel d'économie 2019, Abhijit Banerjee et Esther Duflo dans une tribune dans le Monde, fait son chemin. Cette dernière défend jeudi sur Europe 1 cette possibilité pour "prendre de l'avance sur le virus" qui serait "beaucoup moins difficile à la fois psychologiquement et économiquement".

Et si l'Institut Pasteur de Lille avait trouvé le traitement miracle ?

L'Institut Pasteur de Lille a peut-être trouvé la molécule miracle en laboratoire pour obtenir un traitement efficace contre le coronavirus d'ici début 2021. Les recherches de l’Institut Pasteur de Lille semblent très prometteuses : les chercheurs ont testé plus de 2.000 molécules pour finir par trouver la perle rare : une molécule efficace contre le virus, et qui ne produit pas ou peu d’effets secondaires. Il faut maintenant tester cette molécule dans un essai clinique. Pour en savoir plus, c'est par ici.

Madrid sous cloche, l'Allemagne étend sa liste de zones à risque

Après plusieurs jours de bras de fer, le gouvernement espagnol a annoncé mercredi qu'il allait imposer à toute la ville de Madrid et à certaines communes de sa périphérie les mesures anti-Covid déjà en vigueur dans certains quartiers, bouclage de Madrid rejeté en bloc par les autorités locales. Ces mesures consistent à interdire à tous les habitants de Madrid d'entrer ou de sortir de la ville sauf notamment pour aller travailler, chez le médecin ou emmener les enfants à l'école. Elles seront effectives une fois le décret publié au Journal officiel "dans les prochains jours", a assuré le ministre de la Santé Salvador Illa.

L'Allemagne a elle étendu sa liste de régions à risque à la Belgique voisine, l'Islande et des régions en Europe, en couvrant désormais presque toute la France, sur fond de montée des cas d'infection au Covid-19. Dix-sept pays de l'UE sont désormais classés en zone à risque, soit partiellement, soit complètement.

La course au vaccin se poursuit

Le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac a commencé mercredi au Panama des essais cliniques de phase 2 d'un candidat vaccin contre le Sars-Cov-2, les plus avancés en Amérique centrale, a annoncé le centre de recherches panaméen qui mène l'étude. Cette phase portera sur 250 personnes. CureVac a annoncé que des essais seront menés également au Pérou.

Le Chili a de son côté autorisé mercredi le lancement d'études cliniques concernant deux vaccins contre le coronavirus élaborés par la firme pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech et par la belge Janssen Pharmaceutical Companies, a iniqué le ministère de la Santé. Chacun de ses essais, dont la date de lancement n'a pas été précisée, portera sur quelque 3.000 volontaires, des hommes et des femmes âgés de 18 à 59 ans.

Aux Etats-Unis, les compagnies aériennes licencient

La compagnie américaine United Airlines a confirmé mercredi soir qu'elle allait commencer à licencier environ 13.000 de ses salariés, faute d'un accord au Congrès américain sur une nouvelle aide au secteur aérien. Comme la société American Airlines qui a annoncé un peu plus tôt dans la soirée qu'elle allait congédier 19.000 personnes, United a laissé une porte ouverte en assurant dans un message aux employés, consulté par l'AFP, qu'elle annulerait ces licenciements si démocrates et républicains parviennent à un compromis "dans les jours à venir".