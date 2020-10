EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG avec Manchester United et Leipzig

EN DIRECT

La Ligue des champions est déjà de retour ! Moins de deux mois après la fin de la dernière édition, perturbée par le coronavirus, le tirage au sort de la plus prestigieuse des compétitions de club a lieu jeudi en fin d’après-midi. Trois clubs français attendent avec impatience de connaître leurs futurs adversaires au premier tour : le PSG, finaliste malheureux contre le Bayern Munich et toujours ambitieux, ainsi que l’OM et Rennes, qui devraient tomber dans une poule compliquée. Suivez en direct le tirage au sort à partir de 17h sur Europe1.fr.

Le PSG a une revanche à prendre

Pour le PSG, le premier tour ne doit être qu’une mise en bouche avant de basculer sur les matches à élimination directe l’hiver prochain. "La gagner, c'est notre objectif. On y croit plus qu'avant", a assuré son président Nasser Al-Khelaïfi, qui comme tout le club parisien veut prendre sa revanche après la finale perdue face au Bayern. Placés dans le chapeau 1, les champions de France devraient éviter une "poule de la mort".

Méfiance toutefois, le PSG n’est pas à l’abri d’un tirage au sort compliqué. Depuis 2018, le club parisien est tombé dès le premier tour sur le Bayern, puis le Real Madrid et Liverpool, soit les trois derniers vainqueurs de la compétition. Cette saison, le pire scénario lui réserverait un choc face au FC Barcelone de Lionel Messi, ainsi que des confrontations difficiles contre l'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach.

L’OM et Rennes peuvent s’attendre à du lourd

Marseille et Rennes peuvent, au contraire, attendre ce tirage au sort avec anxiété. Les deux clubs, placés dans le dernier chapeau (le chapeau 4), ont de grandes chances d’hériter d’une voire deux grosses écuries européennes. Les Marseillais et les Rennais pourraient dans le pire des cas affronter le Bayern, le FC Barcelone et l’Inter Milan, rien que ça !

L’OM attend ce tirage avec impatience, six ans après sa dernière apparition en Ligue des champions, quand le club avait terminé le premier tour avec… zéro point (contre Arsenal, Dortmund et Naples). Rennes, troisième de Ligue 1 au moment de l’arrêt du championnat, aura de son côté l’ambition de ne pas être ridicule pour sa toute première participation à la C1.