EN DIRECT - Coronavirus : port du masque obligatoire en Mayenne dès lundi

La pandémie a fait plus de 680.000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Plus de 17,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 154.320 morts, suivis du Brésil (92.475), du Mexique (47.470), du Royaume-Uni (46.120) et de l'Inde (36.510).