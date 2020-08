Coronavirus : laisser les jeunes se contaminer entre eux, une fausse bonne idée ?

Faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux pour renforcer l'immunité collective ? C'est l'idée "pas politiquement correcte" avancée par le professeur Eric Caumes, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans les colonnes du journal Le Parisien dimanche. Mais la communauté scientifique est loin d'être au diapason sur ce sujet. Pour son confrère Bruno Lina, professeur de virologie à l'Université Lyon 1, cette manière de lutter contre le coronavirus est théoriquement valide, mais irréaliste en pratique, comme il l'explique au micro d'Eve Roger sur Europe 1.

"Intellectuellement satisfaisant, extrêmement compliqué en pratique"

"Théoriquement, ce 'cohorting' avec l'infection des jeunes qui participerait à l'immunité collective, il est intellectuellement satisfaisant. En pratique c'est extrêmement compliqué, parce qu'on ne peut pas laisser partir cette épidémie", explique Bruno Lina, poursuivant : "On conçoit intellectuellement la construction qu'Eric Caumes propose, qui est très bien, mais en pratique ça risque d'être confronté à la réalité de terrain." Car l'arrière pensée de l'infectiologue c'est l'immunité collective : plus on est contaminé, plus on développe des anticorps. A terme, cette logique pourrait aboutir à moins de cas positifs lors des regroupements occasionnés par la rentrée dans les facs et les lycées.

Les 20-30 ans sont désormais ceux qui se contaminent le plus en France. L'un des risques à prendre en compte est le danger qu'ils encourent et font encourir à leurs proches. "Il faut malgré tout se méfier car parmi ces jeunes, même si le taux de formes très graves est relativement faible, il y en aura quand même", juge Bruno Lima. Eric Caumes, lui, précise bien que cette décision ne peut être prise qu'à "condition qu’ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents". L'épidémiologiste Catherine Hill, est beaucoup plus virulente à l'égard de cette proposition, la qualifiant de "très mauvaise idée" ou encore de "théorie folle qui ne tient pas la route".