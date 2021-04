EN DIRECT - Covid : J-1 avant le retour en classe des élèves de maternelle et de primaire

EN DIRECT

C'est la première phase de la levée progressive des restrictions mises en place pour freiner l'épidémie de coronavirus. Après une pause forcée de trois semaines, les élèves de maternelle et de primaire font leur retour à l'école en présentiel à partir de lundi, une semaine avant les collégiens et lycéens. Pendant ce temps, le gouvernement mise toujours sur l'accélération de la campagne de vaccination, et va désormais pouvoir compter sur l'aide du vaccin Johnson & Johnson, disponible en France depuis samedi pour les plus de 55 ans. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire reculer l'épidémie, alors que la pression hospitalière reste très forte, avec un peu moins de 6.000 patients en réanimation. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Les élèves de maternelle et de primaire font leur rentrée lundi

Le vaccin Johnson & Johnson est disponible en France depuis samedi

Un milliard de doses de vaccins ont administrées dans le monde

Une rentrée sous un protocole "très strict" se prépare

Les enfants reprennent lundi le chemin de l'école sous un protocole sanitaire "très strict", avec fermeture immédiate des classes si un élève est testé positif. Pour les collégiens et lycéens, il faudra attendre le lundi suivant pour espérer un retour en classe, qui se fera en demi-jauge.

Afin de permettre cette réouverture et rassurer les personnels de l’Éducation nationale, 400.000 tests salivaires seront proposés chaque semaine dans les écoles élémentaires. Pour le secondaire, ce sont près de 64 millions d'autotests qui ont été commandés pour les personnels et les élèves de plus de 15 ans. Ce protocole sanitaire suffira-t-il a rassurer les personnels ? Si de nombreux parents sont soulagés de voir leurs enfants retrouver l'école, certains professeurs s'inquiètent de la forte circulation du virus. Lisez notre article.

Le vaccin Johnson & Johnson est désormais disponible en France

La campagne de vaccination bénéficie d'un coup de pouce avec l'arrivée d'un quatrième vaccin. Les Français de plus de 55 ans peuvent désormais recevoir le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson, connu en Europe sous le nom de Janssen. Lors d'un déplacement samedi en Essonne, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que près de 80.000 professionnels de santé avaient déjà commandé ce vaccin, le seul à nécessiter une seule dose.

La France avait reçu une première livraison de 200.000 doses à la fin de la semaine dernière mais elle attendait le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'administrer. L'autorité européenne a estimé qu'il bénéficiait d'un rapport bénéfices/risques favorable malgré un risque "très rare" de caillots sanguins, comme pour le vaccin AstraZeneca, qui suscite la défiance.

Jusqu'ici, plus de 14 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin et un près de 5 millions et demi d'entre eux ont reçu les deux doses.

La pression hospitalière reste forte

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation était stable samedi, à un peu moins de 6.000, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Au total, on comptait 5.958 personnes dans les services de soins critiques contre 5.962 malades la veille. En 24 heures, 348 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 436 patients la veille.

Sur le plan des contaminations, 32.633 nouveaux cas ont été répertoriés contre 32.340 la veille. Le taux de positivité s'établit à 10% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3). Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est en légère baisse, à 30.100 contre 30.438 patients recensés vendredi. 1.368 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures contre 1.932.

Concernant les décès, 220 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 102.742 depuis le début de l'épidémie (dont 76.531 à l'hôpital).

Restrictions renforcées en Guadeloupe

Les restrictions sanitaires seront renforcées à partir de mardi en Guadeloupe face à la recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire, ont annoncé samedi la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS). Quelque 674 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés du 19 au 24 avril selon la préfecture, et la tension hospitalière "s’aggrave fortement" a expliqué la directrice générale de l’ARS Guadeloupe, Valérie Denux, lors d'un point presse, précisant que 32 patients étaient hospitalisés en réanimation samedi.

Moins d’une semaine après l'instauration d’un couvre-feu à 19 heures, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, a annoncé l’entrée dans "la phase maximale des mesures de freinage". A compter de mardi et pour trois semaines, les déplacements en journée au-delà d'un rayon de 10 km autour du domicile seront restreints "aux seuls motifs valables sur la présentation d’une attestation de déplacement dérogatoire". Les restaurants et commerces vendant des biens non essentiels seront fermés mais "pourront continuer leurs activités de vente à emporter entre 5h et 19h et leurs activités de livraison", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Les produits "non essentiels" seront interdits à la vente dans les commerces de plus de 400m2 et les marchés restreints à la vente des seuls produits alimentaires ou végétaux. La vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique seront "interdites à toute heure de la journée" et "l’accès aux plages et rivières sera restreint à la seule pratique d’activités sportives individuelles", a détaillé la préfecture.

Un milliard de doses de vaccins administrées

Plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, moins de cinq mois après le début des premières campagnes de vaccination de masse en décembre, selon un comptage de l'AFP samedi à 17H45 GMT. Plus de la moitié d'entre elles (58%) ont été injectées dans trois nations : les Etats-Unis (225,6 millions), la Chine (216,1 millions) et l'Inde (138,4 millions). Mais au regard de sa population, c'est Israël qui arrive en tête, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.

Restrictions durcies en Allemagne

L'Allemagne est entrée samedi dans une nouvelle phase de verrouillage de sa vie publique comprenant des couvre-feux nationaux après l'adoption d'une loi controversée mais jugée "urgente" par Angela Merkel pour briser la troisième vague de la pandémie.

Dans le détail, le dispositif comprend de nouvelles réductions des contacts privés, des fermetures de magasins non essentiels ou de musées, un recours accru au télétravail. Et surtout, mesure la plus critiquée, la mise en place d'un couvre-feu entre 22h et 5h, avec des exceptions en cas d'obligations professionnelles. Il sera par ailleurs encore possible de prendre l'air seul ou de faire son jogging jusqu'à minuit.

Plus de trois millions de morts au total, record mensuel de décès au Brésil

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.088.103 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 571.910 décès, suivis par le Brésil (389.492), le Mexique (214.504), l'Inde (189.544) et le Royaume-Uni (127.385).

Le Brésil a atteint samedi 67.977 morts depuis début avril, dépassant le record du mois de mars où plus de 66.000 décès dus au coronavirus avaient été enregistrés, selon des chiffres du ministère de la Santé.