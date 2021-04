Retour des élèves de maternelle et de primaire à l'école : "C'est un soulagement"

REPORTAGE

Alors que les collégiens et lycéens attendront le 3 mai pour revenir en classe en présentiel, l'heure du retour sur les bancs de l'école a sonné pour les élèves de maternelle et de primaire. Au terme de trois semaines à la maison, ces derniers reprennent lundi le chemin de l'école, alors que le gouvernement a précisé jeudi les différentes étapes de la levée progressive des restrictions face à l'épidémie de coronavirus. Après avoir été contraints de s'organiser, parfois difficilement, ces dernières semaines, les parents sont plutôt soulagés. Mais certains professeurs restent inquiets.

Sur la plage de Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, Alice, 8 ans, profite de ses dernières heures de vacances, mais est contente de faire son retour à l'école. "Je vais voir mes amies", se réjouit-elle. Et de manière générale, les parents aussi sont contents, comme Mélanie, mère de trois enfants, dont deux en primaire. "Oui, c'est un soulagement", reconnaît-elle, "l'école à la maison, ce n'est pas facile, surtout les devoir". Et d'ajouter : "Apparemment, il vont faire des tests salivaires toutes les semaines, donc c'est bien".

"On verra bien comment ça va se passer"

400.000 tests salivaires par semaine sont en effet prévus dans le premier degré, ainsi que 65 millions d'autotests pour les personnels et les lycéens, le tout dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. C'est en tout cas la promesse du gouvernement. Les parents d'élèves, eux, attendent de voir et s'interrogent sur cette rentrée. "On verra bien lundi puisque s'il y a un cas positif, la classe est fermée", confie une mère de famille. "Donc on est un peu dans l'attente, et on verra bien comment ça va se passer lundi."

Des professeurs "assez inquiets"

Mais l'inquiétude règne chez certains personnels. Ainsi, c'est la boule au ventre que ces deux enseignantes rencontrées par Europe 1 vont reprendre du service. "On est assez inquiets. Le virus court toujours, et le problème c'est aussi que les parents ne vont pas tester leurs enfants", explique la première. "Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir être vaccinés et être protégés... et avoir des masques, parce que les masques, on se les achète,; ajoute sa collègue. "Nous, on veut y aller, mais dans de bonnes conditions."

Les collégiens et les lycéens resteront eux à distance cette semaine. Le retour en classe se fera progressivement et en demi-jauge à partir du 3 mai.