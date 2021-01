EN DIRECT - Coronavirus : les nouvelles restrictions aux frontières françaises entrent en vigueur

EN DIRECT

Un million de personnes ont pu être vaccinées contre le coronavirus en France, où des règles plus strictes aux frontières sont entrées en vigueur dimanche, une mesure supplémentaire pour tenter de contrôler l'épidémie et d'éviter un troisième confinement, alors que 23.924 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures. Face à la flambée des cas, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande dans un communiqué publié samedi de "décaler la deuxième dose de vaccin à 6 semaines pour accélérer la vaccination". Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir En France, les nouvelles règles aux frontières entrent en vigueur aujourd'hui

La HAS recommande de décaler à 6 semaines la deuxième dose de vaccin

Le pallier du million de vaccinés a été atteint en France

Le variant britannique associé à une plus forte mortalité, selon Boris Johnson

Les nouvelles mesures restrictives pour les voyageurs entrent en vigueur

Présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) dans les ports et aéroports français. L'obligation de présenter un test négatif réalisé 72 heures avant s'appliquait déjà depuis la mi-janvier aux voyageurs en provenance des autres pays. Les contrôles ont lieu dans les ports et aéroports principalement, soit actuellement quelque 62.000 personnes par semaine selon le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Mais les travailleurs frontaliers et le transport terrestre sont exemptés.

72.877 morts en France

Des contrôles qui interviennent alors que le bilan du coronavirus publié samedi fait état de 72.877 morts sur le territoire, soit 230 de plus en 24 heures. Depuis le dernier pointage, on dénombre 23.924 nouveaux cas du virus. La pression sur le système hospitalier se maintient à un niveau élevé. Ainsi, 25.900 patients sont désormais hospitalisés (-8) et 2.896 cas graves placés en réanimation (-16).

En raison de ces chiffres, un reconfinement pourrait être envisagé, notamment face aux nouveaux variants plus contagieux du virus.

La France atteint le million de vaccinés

Le gouvernement avait promis d'atteindre le million de personnes vaccinés contre le coronavirus d'ici à la fin janvier, c'est désormais chose faite. À l'issue d'un déplacement à Strasbourg, le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi que ce pallier a été dépassé. "À tous nos soignants, à tous nos élus, à tous les personnels et agents des préfectures, des Agences régionales de santé et des établissements de santé, à toutes celles et tous ceux qui unissent leurs forces à cette exceptionnelle campagne de vaccination : merci", a publié le Premier ministre sur Twitter sous un message "1 million de Français vaccinés".

"C’est vraiment une bonne nouvelle et ça va encore s’accélérer. Nous allons trouver notre rythme de croisière et faire encore beaucoup mieux le mois prochain", a réagi Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé (HAS), samedi soir sur Europe 1.

Décaler la 2e dose de vaccin à 6 semaines

Dans un communiqué publié samedi, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande en France de décaler l'injection de la deuxième dose de vaccin à ARN Messager à 6 semaines, contre trois aujourd'hui (42 jours contre 21). "Le nombre toujours important de contaminations et l’arrivée préoccupante de nouveaux variants appellent à une accélération de la vaccination pour faire face au risque de flambée de l’épidémie dans les prochaines semaines. Afin de protéger plus vite un plus grand nombre de personnes à risque d’hospitalisation ou de décès, la HAS préconise d’élargir à 6 semaines le délai entre 2 doses de vaccin à ARN messager (vaccins de Pfizer et de Moderna)." Selon la HAS, "espacer les deux doses permettrait de vacciner au moins 700 000 personnes de plus le premier mois".

Le laboratoire BioNTech avait prévenu début janvier que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée si la deuxième injection était retardée. Mais selon les modélisations de la HAS, l'efficacité ne sera pas réduite par ce délai plus long.

Un anti-inflammatoire efficace contre les complications liées au Covid

Une vaste étude clinique montre que la colchicine, un puissant anti-inflammatoire utilisé pour le traitement de la goutte, réduit les risques de complications liées au Covid-19, a annoncé l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).

Parmi 4.159 patients positifs au Covid-19, la colchicine a permis de réduire les hospitalisations de 25%, le besoin de ventilation mécanique de 50%, et les décès de 44%.

Plus de deux millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,1 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (417.337), suivis par le Brésil (216.445), l'Inde (153.184), le Mexique (147.614) et le Royaume-Uni (95.981).

Plus de 60 millions de vaccinés

Au moins 61,7 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles samedi à 18H00 GMT. Si 64 pays ou territoires ont démarré leur campagne de vaccination, treize d'entre eux concentrent plus de 90% des doses injectées.