Vaccin contre le Covid-19 : un premier rapport "positif" sur les effets secondaires

Alors que la barre du million de vaccinés a été franchie samedi dans l'Hexagone, bon nombre de Français expriment encore leurs réticences. Les sceptiques pointent souvent le "manque de recul" sur ce nouveau vaccin et les potentiels effets indésirables qu'il pourrait entrainer. Sur ce sujet, le premier rapport de l'Agence de sécurité du médicament est rassurant. Sur les 400.000 personnes vaccinées au moment de l'étude, 135 ont souffert d'effets secondaires, bénins dans la plupart des cas.

Des effets secondaires "non graves" en majorité

"On a majoritairement des effets non graves comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. Des signes bénins que l’on rencontre aussi avec d’autres vaccins", détaille le docteur Joëlle Micallef, responsable du centre de pharmacovigilance de Marseille, l’un des deux centres régionaux (CRPV) référents sur le sujet en France.

En revanche, 22 cas plus graves ont été signalés et 9 personnes sont décédées dans les heures ou les jours qui ont suivi leur vaccination, mais sans qu'aucun lien entre le vaccin et ces décès ne puisse être identifié. "On a constaté qu’il s’agissait de patients très âgés, qui souffraient de lourdes pathologies. Quand on décortique tout ça, on ne peut faire aucun lien entre le décès et la vaccination." Ce premier bilan est donc "positif", pour le docteur Micallef, qui appelle à poursuivre la campagne de vaccination.