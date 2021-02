EN DIRECT - Coronavirus : la vaccination débute seulement en Australie

EN DIRECT

Début en Australie de la campagne de vaccination contre le Covid-19

Des membres du gouvernement australien ont été parmi les premières personnes à recevoir une dose du vaccin contre le Covid-19, au démarrage dimanche de la campagne de vaccination en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison a été vacciné avec une dose de Pfizer/BioNTech dans un centre médical du nord-ouest de Sydney dans le cadre d'une opération destinée à renforcer la confiance de la population. Cette opération intervient au lendemain de manifestations contre la vaccination qui ont eu lieu dans de grandes villes australiennes, rassemblant des milliers de personnes. La police de Melbourne a procédé à plusieurs arrestations, selon la chaîne ABC.

Selon une enquête de l'Australian National University, près de 22% des Australiens ont déclaré ne pas envisager de se faire vacciner, un chiffre qui a augmenté au cours des derniers mois. Le vaccin Pfizer/BioNTech a été approuvé en janvier et celui d'Oxford/AstraZeneca il y a quelques jours.

Jusqu'à présent, l'Australie a relativement bien géré l'épidémie, enregistrant près de 29.000 cas et 909 décès sur une population de 25 millions d'habitants.

Durcissement attendu dans le sud-est

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, demande au préfet et aux élus des Alpes-Maritimes (région de Nice, sud-est) de prendre d'ici à dimanche soir des "mesures complémentaires", comme une "accentuation du couvre-feu" ou un "confinement partiel ou total", pour faire face à la flambée du Covid-19. A Nice, "chaque jour, 500 personnes tombent malade du Covid", a encore indiqué Olivier Véran. Pour Michel Carles, infectiologue au CHU de Nice interrogé sur Europe 1, plutôt que reconfiner, "il faut contrôler l’épidémie, mais pour cela il faut commencer par appliquer strictement les mesures".

Premier bilan mitigé pour les soldes d'hiver 2021

Les soldes d'hiver ont été prolongés jusqu'au 2 mars mais le bilan actuel est mitigé. Avec la généralisation du couvre-feu à 18 h, les soldes d'hiver 2021 ont été moins bonnes que l'année passée, affirme Francis Palombi, président des commerçants de France, au micro d'Europe 1.

Les grands festivals de musique entre adaptation et annulation

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé jeudi que les festivals de l'été pourront avoir lieu mais uniquement à condition de limiter leur jauges à 5000 personnes, et des personnes assises, en attendant une évolution favorable de la situation sanitaire. Depuis, certains gros festivals comme les Vieilles Charrues ou Garorock ont déjà pris des décisions concernant leur maintien ou leur annulation. Europe 1 fait le suivi des annonces dans cet article.

84.147 morts, la pression hospitalière reste élevée

Plus de 22.000 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, tandis que le nombre de personnes hospitalisées a légèrement diminué, selon les chiffres diffusés samedi par Santé publique France. Depuis vendredi, 22.371 nouveaux cas ont été dépistés, contre 24.116 la veille et 21.231 samedi dernier, a indiqué l'agence sanitaire. La pression hospitalière reste élevée, avec 25.269 patients atteints du Covid-19 hospitalisés (pour 25.506 vendredi), dont 3.369 en réanimation (contre 3.380 la veille). Au cours des sept derniers jours, 9.395 personnes positives au coronavirus ont été admises à l'hôpital, dont 1.770 dans les services de réanimation. Le Covid-19 a fait 183 morts à l'hôpital en 24 heures en France, portant le nombre de décès depuis le début de l'épidémie à 84.147.

Un troisième vaccin enregistré en Russie

La Russie a enregistré son troisième vaccin, baptisé "Kovivak" et conçu par le Centre Tchoumakov de Moscou. Cet enregistrement est l'étape préalable à la phase finale des essais cliniques, mais le gouvernement compte, sans attendre les conclusions de ces essais, mettre en circulation 120.000 doses dès la mi-mars.

Le pays a déjà enregistré les vaccins Spoutnik V, en août, et EpiVacCorona, en octobre.

Plus de 200 millions de doses de vaccin ont été distribuées dans le monde

Plus de 200 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 107 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT. Quelque 45% des injections ont été réalisées dans les pays du G7, qui n'hébergent pourtant que 10% de la population mondiale.

Ses sept membres (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon) ont pris des engagements en faveur d'une meilleure répartition des doses avec les pays pauvres. Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministère de la Santé en Israël - où la campagne de vaccination est considérée comme l'une des plus rapides au monde - a par ailleurs affirmé samedi que l'injection des deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 95,8% contre la contamination par le coronavirus.

Plus de 2,45 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,45 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur près de 111 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (497.568), devant le Brésil (245.977) et le Mexique (178.965).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.