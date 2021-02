Paris : une soirée clandestine réunit une centaine de personnes, cinq interpellations

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers une heure du matin, les policiers ont mis fin à une fête clandestine regroupant une centaine de personnes à Paris. En pleine crise sanitaire du coronavirus, cette fête a été organisée dans un local technique à l'abri des regards aux abords du périphérique parisien, à hauteur de la porte d'Auteuil, selon les informations de BFM TV dont Europe 1 a eu confirmation.

Pour éviter un accident lors de l'intervention des forces de l'ordre, la circulation a dû être coupée. Les policiers ont saisi le matériel sono. Cinq organisateurs présumés ont été interpellés et placés en garde à vue, pour des chefs de "mise en danger de la vie d'autrui", "organisation de manifestation sur la voie publique non déclarée" et "dégradations".

Cette nuit, les ‍♀️ ‍♂️ ont mis fin à une fête clandestine regroupant une 100aine de personnes au bord du périph. Pour éviter un accident grave, la circulation a dû être coupée sur le périphérique.

➡️ matériel sono saisi

➡️ 5 organisateurs interpellés

Enquête judiciaire en cours https://t.co/1DfsdvGW7L — Préfecture de Police (@prefpolice) February 21, 2021

Une autre fête à Orly

Une enquête judiciaire a été ouverte pour ces faits et les investigations ont été confiées au commissariat du 17e arrondissement. Ainsi, les organisateurs risquent la peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Une autre fête clandestine a eu lieu dans le stade Meliès, à Orly, samedi soir. Une centaine de personnes ont participé à cette fête et cinq interpellations ont eu lieu : trois organisateurs présumés pour "mises en danger de la vie d’autrui" et deux participants pour "violences sur les forces de l’ordre".