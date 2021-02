EN DIRECT - Coronavirus : la Nouvelle-Zélande instaure un confinement immédiat à Auckland

EN DIRECT

Alors que les deux-tiers du pays sont en vacances d'hiver, le Covid-19 continue de circuler sur le territoire. Plus de 21.000 cas ont été enregistrés par Santé publique France samedi, dans la moyenne des derniers jours. Dans un entretien au JDD, Emmanuel Macron plaide pour que l'on accélère l'immunisation "partout dans le monde." Car tout autour du globe, la pandémie sévit : plus de 2,38 millions de personnes sont mortes du virus depuis plus d'un an. Dans le même temps, les Etats-Unis ont de "fortes inquiétudes" sur les premiers résultats de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines ses origines en Chine. L'OMS assure avoir "demandé plus de données."

Les principales informations à retenir : Emmanuel Macron, dans un entretien au JDD, plaide pour une plus forte coopération internationale

La situation est inquiétante en Moselle, mais la préfecture exclut "de nouvelles mesures à ce stade"

La Nouvelle-Zélande instaure un confinement immédiat à Auckland

Les résultats de l'enquête de l'OMS en Chine sur l'origine du Covid "inquiètent" les Etats-Unis

Plus de 2,38 millions de personnes sont mortes autour du globe depuis le début de la pandémie

Nouvelle-Zélande : un confinement de trois jours ordonné à Auckland

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à Auckland (nord) après la découverte d'un nouveau foyer de contaminations au coronavirus. Ce sont 1,7 million d'habitants qui seront tenus de rester chez eux à compter de dimanche soir minuit. Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles".

Emmanuel Macron veut une coopération internationale contre le virus

Pour le président de la République, la "guerre mondiale" contre le Covid-19 ne sera gagnée qu’au prix de la plus grande coopération internationale. "Nous sommes désormais engagés dans une lutte contre les variants, qui est une véritable course contre la montre", confie Emmanuel Macron à nos confrères du Journal du dimanche. "Sans une action collective internationale rapide, efficace et solidaire, nous prenons le risque que le virus nous échappe", poursuit le chef de l'Etat. Des propos qui vont dans le sens de ceux de plusieurs scientifiques. Dans une lettre ouverte parue dans The Lancet, des experts estiment que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise sanitaire.

La Moselle continue d'inquiéter, mais pas de nouvelles mesures

En Moselle, département de l'est de la France durement touché par l'épidémie, notamment avec une progression du variant sud-africain, les écoles restent ouvertes et il n'y a pas de confinement local. Les mesures actuelles apparaissant "à ce jour suffisantes", selon les autorités. Un statu quo qui a provoqué la colère de nombreux élus locaux.

La situation inquiète dans d'autres territoires français. De nouvelles mesures ont été prises dans le département du Nord, limitrophe de la Belgique, où "la présence du variant anglais s'est accélérée" autour de Dunkerque, a annoncé la préfecture. Samedi, 21.231 cas positifs de Covid-19 ont été comptabilisés en 24 heures dans l'ensemble du pays par Santé publique France.

Les Etats-Unis inquiets de l'enquête de l'OMS en Chine...

Les Etats-Unis ont de "fortes inquiétudes" sur les premiers résultats de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les origines du coronavirus en Chine. Début février, la mission de l'OMS écartait la thèse de la fuite d'un laboratoire. "Pour mieux comprendre cette pandémie et préparer la prochaine, la Chine doit rendre accessibles ses données sur les premiers jours de l'épidémie", a exigé la Maison Blanche.

... et l'OMS veut "plus de données"

Le chef de la délégation de l'OMS qui s'est rendue en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie a exprimé lui aussi sa frustration samedi sur le manque d'accès aux données brutes pendant cette mission, déclarant qu'il en fallait plus pour détecter d'éventuels cas précoces du Covid-19. "Nous voulons plus de données. Nous avons demandé plus de données", a déclaré dans un entretien avec l'AFP Peter Ben Embarek.

En Autriche, des manifestations contre les restrictions

Quelque 2.000 personnes, selon la police, ont de nouveau bravé une interdiction de manifester samedi à Vienne pour protester contre les dispositions visant à endiguer le coronavirus. L'Autriche a été une troisième fois confinée après Noël. Face à la colère d'une partie de la population, les musées ont été rouverts lundi, comme les magasins. Les écoles accueillent à nouveau les élèves, deux jours par semaine.

Des Tchèques se précipitent pour passer en Allemagne

Des Tchèques se sont précipités samedi à la frontière avec l'Allemagne pour la franchir avant sa fermeture dimanche décidée par Berlin pour contrer la diffusion des très contagieux variants du coronavirus.

Plus de 2,38 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,38 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles. Après les Etats-Unis (484.149 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (238.532), le Mexique (172.557), l'Inde (155.550) et le Royaume-Uni (116.287).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.