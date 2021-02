"80% des résidents d'Ehpad vaccinés d'ici fin février", annonce Brigitte Bourguignon

INTERVIEW

La protection des personnes âgées face à l'épidémie de Covid-19 est un enjeu majeur de la sortie de crise. La vaccination des 700.000 Français placés en institutions, notamment en Ehpad, mais aussi des 750.000 vivant à domicile et bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie, figure donc dans les grandes priorités du gouvernement. 70% des résidents des Ehpad ont déjà reçu une première dose. La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la santé chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon, voit déjà plus grand : "On sera à la fin du mois de février à 80%", a-t-elle déclaré au micro d'Europe 1.

"Consentement éclairé"

"C’est un chiffre inespéré car il y avait une défiance", poursuit la ministre. Selon elle, deux cas de figurent se présentent actuellement concernant les personnes n'ayant pas encore reçu leur première dose : les résidents ne pouvant recevoir le vaccin pour raison de santé et ceux ayant refusé par conviction.

Surtout, Brigitte Bourguignon se réjouit de voir que le travail de pédagogie sur la vaccination porte ses fruits. Elle évoque un "consentement éclairé", crédo du gouvernement depuis le lancement de la campagne : "Ce n’était que normal de demander leur avis aux résidents avant de les vacciner et de les informer au mieux, ainsi que leurs familles."