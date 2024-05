«Des patients font cinq, six, sept pharmacies...» : ces médicaments introuvables et pourtant irremplaçables

De nombreuses officines resteront portes closes ce jeudi. Les pharmaciens appellent à la grève pour protester contre la vente en ligne des médicaments, réclamer une revalorisation financière et dénoncer les pénuries qui compliquent leur travail au quotidien. L'année dernière, 4.925 médicaments ont été signalés en tension d'approvisionnement.

Aujourd'hui, ce sont les anti-diabétiques, certains antibiotiques et les médicaments pour les troubles du rythme cardiaque qui manquent le plus en pharmacie. Pour faciliter la prise en charge des malades, les pharmaciens peuvent, avec l'accord du médecin, délivrer une autre molécule.

Aucun risque pour le patient

Mais, pour certaines pathologies, il n'est pas possible de remplacer un médicament par un autre. De quoi provoquer une certaine inquiétude chez le patient et un surcroît de travail pour le pharmacien, explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. "Il y a des patients qui font cinq, six, sept pharmacies avant de trouver le bon médicament. Parfois, on ne peut pas le changer et donc on fait le tour, avec le patient, de l'ensemble des confrères pour essayer d'en trouver un. Et ce sont des heures que l'on passe à essayer de résoudre cette problématique".

Néanmoins, assure Philippe Besset, le patient n'encourt aucun risque. Soit le malade peut attendre quelques jours de plus avant de recevoir son traitement, car il dispose d'un stock chez lui, soit il est envoyé à l'hôpital où le médicament sera, cette fois-ci, disponible. Et malgré cette grève des pharmaciens, il sera toujours possible de vous procurer vos médicaments, car des pharmacies ont été réquisitionnées.