«On va dans le mur» : les pharmaciens se mobilisent pour dénoncer les pénuries de médicaments

Les pénuries de médicaments perdurent dans les officines jusqu’au ras-le-bol. À l’initiative de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), les pharmaciens du bassin méditerranéen montent au créneau et mobilisent les patients en masse dès cette semaine avec une campagne d'affichage, des flyers et une pétition pour manifester directement leur mécontentement au président Emmanuel Macron.

"On va arriver à une crise sanitaire"

À la suite d'une fracture, Jeanine en est à deux allers-retours pour récupérer un seul médicament. "[En raison] d'une pénurie, je devais venir et voir s'il avait trouvé un autre médicament avec mon médecin", lance-t-elle.

Cette pétition prend la forme d'une lettre pré-remplie. Le message est concis : "M. le Président, ma santé est en danger", peut-on lire. Une réalité, selon la présidente départementale du syndicat des pharmaciens, Valérie Delécluse. "On va dans le mur. Si l'État français ne garde pas son indépendance sur le médicament, c'est sûr qu'on va arriver à une crise sanitaire. Ça va être des problèmes pour les diabétiques, pour les cardiaques. Et à ce moment-là, on n'est plus soigné de la même façon", affirme-t-elle.

"C'est usant"

Une pénurie de médicaments qui agace les pharmaciens et les médecins, comme le généraliste, Damien Pérègne, qui passe de plus en plus de temps au téléphone pour réadapter les prescriptions. "C'est souvent par défaut. C'est agaçant, c'est usant et on se demande qui gère ça là-haut", souffle-t-il. Avec cette opération, les pharmaciens espèrent une réorganisation de la stratégie de production et d’importation du médicament.