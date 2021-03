Troubles cardiaques : l'alcool peut augmenter les risques de fibrillation auriculaire

Marquée par un battement anormal du coeur, la fibrillation auriculaire est la forme d’arythmie cardiaque la plus fréquente au monde. Touchant particulièrement les plus de 60 ans, elle peut notamment s'aggraver par une consommation régulière d'alcool, alerte le docteur Jimmy Mohamed, spécialiste santé d'Europe 1.

"La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent au monde. En temps normal, votre coeur bat de façon régulière, tel un métronome. Dans cette fibrillation, il va se passer une forme de tempête électrique, qui va aboutir à des contractions anarchiques du coeur, qui vont donner des palpitations. Votre coeur va alors battre de façon irrégulière.

Le sang va alors stagner dans le coeur. Or, lorsque le sang stagne, il va former des petits caillots, qui, quand la circulation va reprendre, vont être expulsés dans la circulation classique et donner un accident vasculaire cérébral, puisque ça va venir boucher les artères du cerveau. Quand vous avez une fibrillation auriculaire, vous multipliez par cinq le risque de faire un AVC.

Le risque augmente avec l'âge

Il existe certains facteurs de risque. Tout d'abord, l'âge. Plus on vieillit, plus les circuits électriques du coeur vont s'abîmer et plus vous êtes à risque. Il y a aussi l'hypertension artérielle, certaines pathologies cardiaques, mais aussi l'hyperthyroïdie, le fait d'avoir une thyroïde qui marche trop vite et va énerver le coeur.

Enfin, il y a d'autres facteurs dans l'environnement comme la consommation d'alcool. Il y a une relation dose-dépendante entre la consommation d'alcool et la fibrillation oculaire. Plus vous buvez, plus vous avez un risque de faire cette fibrillation. Et chez les gens qui ont déjà une fibrillation auriculaire, s'ils consomment simplement deux verres d'alcool par jour, ils ont 30% de risque en plus de faire un accident vasculaire cérébral ou une complication de cette fibrillation. Mais si vous réduisez votre consommation d'alcool, vous réduisez votre risque de fibrillation."