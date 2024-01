Pénurie de médicaments : comment expliquer ces tensions dans le secteur médical ?

Tous les hivers, c'est la même histoire. Chaque année, les Français doivent faire face à des pénuries concernant certains médicaments et cette tension s'explique par une multitude de facteurs. D'abord, la France ne produit pas ses molécules. 80 % des matières premières sont notamment fabriquées en Inde et en Chine. En France comme en Europe, on dépend donc des importations et cela peut coincer pendant les épidémies. Les fabricants limitent leurs exportations pour répondre à la demande locale.

Un détournement des médicaments

Autre raison liée à la crise sanitaire cette fois-ci. Durant le Covid, grâce aux masques qui étaient obligatoires, les Français ont moins été malades et ont ainsi consommé beaucoup moins de médicaments. Depuis, certaines usines ont réduit le nombre de lignes de production.

Certaines ruptures de stock sont aussi dues à un détournement de certains médicaments, comme l'Ozempic, cet antidiabétique vanté par de nombreux influenceurs pour maigrir. Enfin, les laboratoires favorisent la vente des médicaments aux pays qui les achètent au prix fort. Par exemple, la Suisse paye 40 % plus cher que la France, tandis que l'Allemagne débourse quant à elle 30 % de plus.