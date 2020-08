Coronavirus : Non, les séquelles cardiaques ne sont pas propres aux formes graves

L’épidémie de Covid-19 n’est pas encore terminée que des spécialistes s’inquiètent déjà des séquelles potentielles de la maladie sur l’organisme et notamment sur le cœur. Une étude allemande publiée il y a quelques jours a montré des anomalies sur des patients récemment rétablis du coronavirus. Ces complications cardiaques seraient d’autant plus inquiétantes qu’elles toucheraient aussi bien les malades graves que les patients qui ont fait une forme plus légère du Covid-19.

Résultats anormaux chez 78% des guéris

En effet sur 100 patients récemment remis du coronavirus, 78 présentaient des résultats anormaux au niveau du cœur. Cette étude, menée par des médecins de l’hôpital de Francfort, vient corroborer les observations de spécialistes français. Si l’organisme guérit du Covid-19, le virus est resté collé sur plusieurs organes et notamment sur les vaisseaux sanguins du cœur.

Fréquence cardiaque trop élevée

Ceci explique des symptômes persistants chez de nombreux patients, comme l’affirme Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. "La majorité de ces patients ont, au repos, une fréquence cardiaque inadaptée, extrêmement rapide, qui va faire que lorsqu'ils vont faire un effort, le cœur ne peut plus monter puisqu'il est déjà au maximum de ses capacités", détaille l'infectiologue. "Cette désadaptation explique probablement le florilège de l'ensemble des symptômes, avec des douleurs musculaires et à la poitrine."

Ces séquelles nécessitent de mettre en place rapidement un dispositif efficace de suivi post-Covid pour bien surveiller ces patients. Bonne nouvelle malgré tout : ces complications ne seraient pas irréversibles, à condition de faire de la rééducation.