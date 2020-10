Coronavirus : campagne de tests antigéniques pour les personnels d'Ehpad franciliens

Une campagne de dépistage du Covid-19 à partir de tests antigéniques, qui promettent des résultats plus rapides que les PCR, a été lancée lundi à titre expérimental sur les personnels d'Ehpad en Île-de-France, a annoncé l'Agence régionale de santé.

"Nous lançons à partir d'aujourd'hui une série de tests antigéniques dans dix Ehpad de chaque département de la région pour vérifier l'efficacité de cette solution, ce qui fait 80 Ehpad en Ile-de-France qui vont tester ce protocole", a annoncé le directeur général de l'ARS Aurélien Rousseau lors de la conférence de presse à la préfecture de police.

Phase d'expérimentation

Interrogée par l'AFP, l'ARS a précisé qu'il s'agissait d'une "campagne de dépistage sur le personnel des Ehpad", pas des résidents, "dans le cadre de la phase d'expérimentation du déploiement des tests antigéniques par l'AP-HP". "Les protocoles ont été validés par l'ARS et l'opération autorisée par le ministère" de la Santé, a-t-on précisé à l'ARS Ile-de-France, sans annoncer combien de tests seront menés.

Alors que les tests PCR, qui détectent le matériel génétique du coronavirus, posent des problèmes de délais et de saturation, avec des résultats parfois au bout de plusieurs jours, les tests antigéniques sont plus rapides parce qu'ils repèrent des protéines du virus et ne nécessitent pas d'analyse en laboratoire. Pour ces deux méthodes, le prélèvement se fait par les narines, avec un écouvillon (long coton-tige).

Des dépistages préventifs

"Nous engagerons le dépistage préventif de tous les professionnels en nous tenant le plus possible à une périodicité de 14 jours", a ajouté Aurélien Rousseau. La HAS (Haute autorité de santé) a donné le 25 septembre son feu vert aux tests antigéniques, ouvrant ainsi la voie à leur utilisation et leur remboursement, mais uniquement pour les patients qui ont des symptômes. Elle doit désormais rendre un autre avis, portant sur les personnes sans symptômes.

Plus de 10.000 personnes sont décédées dans les Ehpad en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19, sur un total qui a dépassé les 32.000 victimes. Selon le dernier bilan quotidien de Santé publique France, sur 1.340 clusters en cours d'investigation, 265 se trouvent dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.