EN DIRECT - Coronavirus : à compter de mardi, fermeture des bars à Paris et dans la petite couronne

Nouveau tour de vis à Paris et sa banlieue proche. Matignon a indiqué dimanche que la capitale était désormais placée en zone d'alerte maximale en raison de la circulation accrue du Covid-19. "À compter de demain tous les bars devront être fermées", a annoncé lundi en fin de matinée, Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Les restaurants pourront rester ouverts selon un protocole "strict", qui doit encore être détaillé dans la journée. D'autres mesures de restriction, concernant la capitale et sa petite couronne, ont été annoncées par les autorités.

Les informations à retenir Fermeture des bars à Paris et dans la petite couronne à partir de mardi, et pour 15 jours

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot cas contact

Près de 35 millions de cas de coronavirus comptabilisés dans le monde

Une nouvelle batterie de restrictions pour Paris et sa petite couronne

Placée dimanche en état d'alerte maximale, la ville de Paris connaît lundi de nouvelles mesures de restrictions, dont la fermeture des bars, pour faire face à la progression inquiétante de l'épidémie du Covid-19 dans la capitale. "À compter de demain tous les bars devront être fermées" pour une durée de deux semaines, a annoncé peu après 11h30 Didier Lallement, le préfet de police de Paris, lors d’une conférence de presse. Au-delà de cette date, la mesure sera réévaluée selon l'évolution de la situation sanitaire.

"Les restaurants, que l’on définit comme des établissements dont l’activité principale est la vente de repas, pourront rester ouverts selon leurs horaires habituels, en suivant le respect d’un strict protocole", qui doit encore être détaillé dans la journée, a précisé Didier Lallement. Selon l'Umih des Bouches-du-Rhône, les restaurateurs devront notamment recenser leurs clients pour les contacter après coup en cas de besoin, garder 1,5 mètre entre chaque table et rendre obligatoire le paiement à table, mais aussi fermer leurs établissements à 22 heures.

Le préfet de police de Paris a également ordonné l’interdiction des soirées étudiantes et des rassemblements, comme les réunions familiales, dans les lieux recevant du public. Ces restrictions ne concernent pas la sphère privée, a-t-il précisé. Les piscines seront également fermés, sauf pour les mineurs. Enfin, une "jauge" sera mise en place dans les centres commerciaux et les grands magasins afin d'encadrer la fréquentations de ces lieux. Ils "devront accueillir au maximum un client pour quatre m2", a ajouté le préfet

Une forte dégradation des indicateurs de suivi de l’épidémie en Île-de-France

Depuis le 28 septembre, les chiffres de l'épidémie dans la capitale se situent bien au-delà des trois seuils correspondant à la zone d'alerte maximale : le taux d'incidence dépasse la barre des 260 cas pour 100.000 habitants (seuil d'alerte fixé à 250) et le seuil des 110 chez les plus de 65 ans (seuil d'alerte fixé à 100). Quant au taux d'occupation des lits en réanimation pour les patients atteints de Covid-19, il a franchi dimanche le taux des 36% en Ile-de-France alors que le seuil d'alerte est fixé à 30%, selon les chiffres communiqués par le préfet de police. Par ailleurs, 203 clusters actifs en Île-de France ont été détectés : 40% en milieu scolaire et universitaire, 26% milieu professionnel et 10% issus de rassemblements privés.

La ministre du Travail Elisabeth Borne doit rappeler lundi aux partenaires sociaux "la nécessité de privilégier, plus que jamais, le télétravail dans les zones d'alerte renforcée et maximale". "Le recours au télétravail doit être encouragé en Île-de-France pour limiter les contaminations", a également martelé Didier Lallement.

Plus de 1.300 personnes en réanimation

L'agence Santé publique France a fait état dimanche de 1.335 cas graves liés au Covid-19, soit 46 de plus que la veille en prenant en compte les entrées et les sorties. La capacité nationale de lits de réanimation est autour de 5.000. La France a enregistré 12.500 nouveaux cas de contamination entre samedi et dimanche, moins que la veille, avec un record depuis le lancement des tests à grande échelle à près de 17.000 cas.

La proportion de tests positifs par rapport aux tests effectués ne fait que grimper : elle a atteint dimanche 8,2%, contre 4,5% environ il y a un mois. Depuis le début de la crise sanitaire en février-mars, au moins 32.230 personnes sont mortes des suites du Covid-19, soit 32 nouveaux décès en 24 heures.

Tout l'effectif professionnel de Pau-Lacq-Orthez positif

L'ensemble de l'effectif professionnel de Pau-Lacq-Orthez est désormais positif au Covid-19 après de nouveaux tests effectués vendredi, a annoncé le club de basket dans un communiqué publié dimanche soir. L'Élan béarnais indique que "suite à l'identification d'un cluster Covid-19 le lundi 28 septembre (11 personnes dont 4 joueurs de l'effectif professionnel), tous les cas contacts ont été testés vendredi 02 octobre. Ces nouveaux tests se sont avérés positifs pour 5 autres joueurs pros".

C'est donc "tout l'effectif professionnel qui est concerné tout comme la quasi-totalité de l'effectif Espoirs", souligne le club béarnais. "Les deux équipes sont à l'arrêt, le club poursuivant l'application du protocole sanitaire de la LNB. Chaque personne testée positive est encadrée et bénéficie d'un suivi médical, tout comme son entourage", précise le même communiqué.

Les personnes, qui avaient été testées positives le lundi 28 septembre, passeront un nouveau test ce lundi, ajoute le club. En vertu du protocole sanitaire de la LNB, Pau, dont le match face au Mans prévu le 28 septembre avait été reporté au dernier moment, devrait voir celui contre Monaco programmé le 12 octobre, également ajourné.

Roselyne Bachelot, cas contact

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est considérée comme un "cas contact" covid et observera en conséquence une période d'isolement de sept jours à son domicile, a annoncé son entourage dimanche soir à l'AFP. La ministre a partagé un repas vendredi soir avec une personne "diagnostiquée dimanche covid positif", a expliqué son entourage .

Roselyne Bachelot "ne présente à ce jour aucun symptôme et demeure pleinement mobilisée" à sa tâche, "fera un test PCR 7 jours après avoir été en contact avec cette personne diagnostiquée Covid positif et observera d'ici là une période d'isolement". Son entourage a précisé qu'un "dispositif de travail à distance depuis son domicile a(vait) été préparé il y a plusieurs semaines pour faire face à cette éventualité, son programme de travail est donc réorganisé en conséquence".

Ursula von der Leyen en quarantaine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, testée négative au Covid-19, a annoncé lundi qu'elle se plaçait en quarantaine jusqu'à mardi matin, après une réunion la semaine dernière avec une personne testée positive. "J'ai été informée que j'ai participé à une réunion mardi dernier à laquelle participait aussi une personne qui a été testée positive hier (dimanche) au Covid-19. En accord avec les réglementations en vigueur, je me mets donc à l'isolement jusqu'à demain (mardi) matin", a écrit la présidente sur son compte Twitter.

"J'ai été testée négative jeudi et je serai de nouveau testée aujourd'hui", a-t-elle précisé.

Donald Trump, de retour à la Maison Blanche ?

Un optimisme prudent dominait dimanche dans l'entourage de Donald Trump, hospitalisé vendredi après avoir été testé positif au Covid-19. Selon les médecins, le président pourrait revenir à la Maison Blanche dès lundi si son état continue de s'améliorer. Le président américain a d'ailleurs salué dimanche depuis sa voiture les nombreux sympathisants installés pendant tout le week-end devant l'hôpital militaire Walter Reed près de Washington où il est soigné, avant de revenir à l'hôpital.

Une initiative qui n'a pas manqué de susciter les critiques, en particulier liées au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant. En effet, toutes les personnes présentes dans le véhicule doivent désormais être isolées durant 14 jours. "J'ai beaucoup appris sur le Covid, je l'ai appris en faisant l'expérience moi-même, c'est l'école de la vie", a déclaré Donald Trump dans un message vidéo posté sur Twitter, remerciant ses médecins et les "grands patriotes" qui veillent sur lui dehors.

Par ailleurs, la ville de New York est prête à refermer écoles et commerces non essentiels dans neuf quartiers de Brooklyn et de Queens où le nombre des cas de coronavirus est en forte hausse, selon son maire, le démocrate Bill de Blasio. Le maire a déclaré qu'il voulait reconfiner ces quartiers à partir de mercredi et qu'il attendait l'aval du gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo.

La Nouvelle-Zélande a "de nouveau battu le virus", selon sa Première ministre

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé lundi la levée des restrictions ordonnées à Auckland pour contrer la seconde vague épidémique, affirmant que son pays avait "de nouveau battu le virus". La première vague de coronavirus avait vraisemblablement été complètement endiguée fin mai à la faveur d'un strict confinement national. Et l'archipel a enregistré dans la foulée une remarquable série de 102 jours sans contamination locale. Mais un nouveau foyer épidémique a été découvert en août dans la plus grande ville du pays, ce qui a poussé les autorités à ordonner pour le million et demi d'habitants d'Auckland un nouveau confinement qui a duré trois semaines, jusque début septembre.

Aucun nouveau cas n'ayant été confirmé dans la grande ville de l'Île du Nord depuis 12 jours, Jacinda Ardern a affirmé que l'épidémie était désormais sous contrôle et salué les habitants qui ont dû endurer un nouveau confinement. "Les habitants d'Auckland et les Néo-Zélandais s'en sont tenus à un plan qui a désormais fonctionné deux fois. Et ils ont de nouveau battu le virus", s'est félicitée la dirigeante travailliste.

Près de 35 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1,034 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11h00 GMT. Environ 35 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et au moins 24,1 millions de personnes ont guéri. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (209.807), devant le Brésil (146.352), l'Inde (101.782), le Mexique (78.880) et le Royaume-Uni (42.350).