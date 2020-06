Après le confinement, les médecins redoutent une surmortalité chez les malades du cancer

Autre conséquence du Covid-19 et du confinement, les malades chroniques ont eu tendance à cacher, à enfouir leurs symptômes, de peur d'aller à l'hôpital et d'attraper le nouveau virus. Ce phénomène a entraîné des retards de diagnostics chez certains patients, et la communauté médicale s’attend désormais à une surmortalité chez les malades du cancer.

Baisse des consultations pendant le confinement

Tous les centres de cancer mais aussi les hôpitaux ont enregistré une baisse des consultations pendant la crise sanitaire. Par exemple, le nombre de coloscopies pratiquées pendant le confinement pour détecter le cancer du côlon a chuté de 80%. Et comme l’explique Yves Blay, professeur de cancérologie et président de la fédération Unicancer, ces retards de diagnostic ne seront pas sans conséquences. "Pour la quasi-totalité des cancers le retard de prise en charge thérapeutique est associé à une augmentation du risque de rechute et de décès lié à la maladie, ce qui a déjà pu être constaté par le passé."

Ce médecin évoque ainsi entre 6.000 et 8.000 décès supplémentaires liés au cancer. S’il ne s’agit pour l’instant que d’estimations, des chiffres sont en cours de collecte dans tous les centres de cancer. Dans les prochaines semaines, les autorités sanitaires pourront mesurer avec plus de précision ces risques de surmortalité liés au cancer.

Des patients qui redoutent toujours d'aller consulter, malgré le déconfinement

Mais près de trois semaines après la fin du confinement, ce qui inquiète encore davantage les cancérologues, c’est que les nouveaux patients ne se bousculent toujours pas pour revenir. Dans les cabinets, les rendez-vous reprennent mais timidement. Le mot d’ordre des cancérologues est donc très simple : "venez consulter." Si vous avez le moindre symptôme, le moindre doute, surtout n’attendez pas et prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou avec un spécialiste.