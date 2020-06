EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mercredi 3 juin

EN DIRECT

Durement touchée par l'épidémie de coronavirus, qui y a fait 28.940 morts, la France a commencé à savourer mardi une nouvelle phase de déconfinement après deux mois et demi de restrictions drastiques. Cela va se poursuivre mercredi, avec pour objectif une lente reconstruction de l'économie, actuellement frappée de plein fouet par la pandémie et le confinement : le PIB devrait chuter de plus de 11% en 2020, selon les dernières prévisions. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Le déconfinement se poursuit dans tout le pays

Une commission d'enquête s'ouvre mercredi sur la gestion de l'épidémie

Le PIB de la France devrait s'écrouler de 11% cette année

Nouveau bilan de 28.940 morts en France, le reflux épidémique se confirme

Plus de 375.000 personnes sont mortes dans le monde

Une "commission d'enquête coronavirus" voit le jour

Le déconfinement, dont la "phase 2" a débuté mardi et se poursuit mercredi, a-t-il trop tardé ? Comment expliquer les cafouillages sur les masques ? Afin de faire la lumière sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement et les autorités sanitaires, une commission d'enquête coronavirus va être installée mercredi. Plusieurs auditions de ministres, d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires pourraient être au programme.

Les indicateurs économiques au rouge vif

Si les Français ont commencé à fêter une partie de leur liberté retrouvée, la situation économique n'incite pas à l'optimisme. Le gouvernement a encore aggravé sa prévision de récession pour 2020. La chute du produit intérieur brut (PIB) pourrait atteindre les -11%, du jamais vu depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. La semaine dernière, l'Insee avait indiqué que la chute du PIB serait largement supérieure au -8% anticipé par le gouvernement.

Mardi soir, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a indiqué que le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre un niveau "historique" de 52,2 milliards d'euros en 2020, soit sensiblement plus que les 41 milliards d'euros annoncés fin avril. "Évidemment, ce sont des chiffres très préoccupants", a-t-il ajouté.

L'épidémie continue de reculer en France

Le reflux épidémique se poursuit : le coronavirus a fait 107 nouveaux décès selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé. La hausse est de 84 morts dans les hôpitaux français, selon le bilan communiqué mardi par la Direction générale de la santé. Cela porte le bilan total de morts à 28.940, dont 18.590 à l'hôpital et 10.350 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad).

1.253 patients atteints du coronavirus sont hospitalisés en réanimation (contre 1.555 il y a une semaine), avec un solde négatif de 39 sorties en 24 heures.

Plus de 375.000 morts dans le monde, le continent américain inquiète

La pandémie de coronavirus a fait au moins 377.213 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi soir. Les Etats-Unis, pour leur part, ont dépassé lundi les 105.000 morts, un bilan qui fait d'eux, et de très loin, le pays du monde le plus durement frappé par la pandémie.

La situation inquiète particulièrement au Brésil, qui frôle désormais les 30.000 morts. D'autres pays latino-américains continuent de voir une expansion de la maladie. Au Mexique, le bilan a franchi lundi le seuil des 10.000 morts alors même que le pays amorce lui aussi la reprise de son activité économique.

En Europe, la situation continue de s'améliorer. Le coronavirus n'a ainsi fait aucun mort en Espagne durant ces dernières 24 heures, une première depuis trois mois. L'Italie a également enregistré une série de chiffres encourageants, dont la plus faible hausse quotidienne de nouveaux cas (178 en 24h) depuis le 26 février et une nouvelle baisse des réanimations.