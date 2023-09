Uniforme à l'école : Emmanuel Macron favorable à des «expérimentations» et à une «tenue unique»

Emmanuel Macron s'est dit lundi favorable à des "expérimentations" et une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", "beaucoup plus acceptable pour les adolescents"."Je suis favorable à l'approche expérimentation, évaluation", a-t-il dit dans une interview sur la chaîne du Youtuber HugoDécrypte, après avoir rappelé qu'à l'origine, il était "plutôt pour que chaque établissement gère la chose" mais que la question prenait désormais des "proportions folles" dans le débat public.

La tenue unique, "un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire"

"Il y a l'uniforme et il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous vous mettez en jeans, t-shirt et veste'", a-t-il fait valoir. "La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a-t-il ajouté. "Elle règle beaucoup de sujets (...) 1/ la laïcité et 2/un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire, on ne veut pas des tenues trop excentriques", a-t-il encore souligné.

Par ailleurs, le chef de l'État a également souhaité que chaque collégien plante "son arbre" afin de contribuer à l'objectif d'1 milliard d'arbres plantés en 10 ans. "Je veux qu'on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres" tout en concédant qu'un tel objectif ne serait pas réalisable "pour l'intégralité des sixièmes" cette année.

