Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'auditeur Max a réagi au drame de Nogent, dans la Haute-Marne, où une surveillante a été tuée par un collégien. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Restrictions sur les réseaux sociaux et les ventes de couteaux : après le décès d'une surveillante poignardée mardi par un élève de 14 ans lors d'un contrôle des sacs devant un collège à Nogent (Haute-Marne), chefs du gouvernement et de l'Etat ont promis des actions. Insuffisant pour Max, un auditeur invité à réagir dans l’émission Pascal Praud et vous, qui témoigne de son inquiétude.

"Il y a 60 ans, quand un élève rentrait chez lui et qu’il avait pris une claque de l’instituteur, il en prenait une deuxième. Aujourd’hui, certains parents vont avec l’enfant pour aller tabasser l’enseignant", déplore-t-il au micro d’Europe 1. Pour lui, "le président de la République est un peu déconnecté en parlant de petits phénomènes".