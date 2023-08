Pascal Praud et vous - Faut-il rendre obligatoire l'uniforme à l'école ? Les auditeurs réagissent

La question de l'uniforme à l'école fait son retour dans le débat politique. Si la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est contre sa généralisation, d'autres personnalités se montrent favorables à l'image du maire RN de Perpignan, Louis Alliot. À quelques jours de la rentrée des classes, Pascal Praud a souhaité faire réagir les auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet "symbolique" dans l'émission Pascal Praud et vous, en direct tous les jours de 11 heures à 13 heures.

"Militaires et policiers défilent en uniforme, ça ne choque personne"

Qu'en pensent d'abord les enseignants, concernés par cette mesure ? Professeure d'espagnol, Gabriella estime que l'obligation pour les élèves de porter une tenue unique en classe est un "élément d'exclusion". Elle prône plutôt une liberté de s'exprimer à travers l'habit, et se demande ce qu'il en serait pour les jeunes qui se posent des questions sur leur genre.

Son de cloche différent pour Mireille, pour qui un code vestimentaire permettrait d'"éviter les discriminations". L'uniforme est aussi bien vu par la société, ajoute-t-elle, faisant référence aux défilés du 14-Juillet qui attirent les téléspectateurs. "Les militaires, les policiers, défilent en uniforme et ça ne choque personne (...). Je ne vois pas pourquoi mettre des enfants en uniforme entre 5 et 15 ans poserait un problème", affirme cette auditrice de la région lyonnaise.

Un uniforme obligatoire dans beaucoup d'établissements d'Outre-mer

Toujours au micro de Pascal Praud, Jean-Rémi Girard, vice-président du Syndicat des personnels de l'Éducation nationale (SNALC), se montre lui défavorable à cette mesure, bien qu'elle soit intéressante à ses yeux. "C'est une question très annexe dans ce qu'est l'Éducation nationale aujourd'hui et des difficultés qu'elle connaît (...) Ce n'est pas ce que les établissements souhaitent faire", explique-t-il.

Si la France métropolitaine ne compte que peu d'établissements scolaires qui rendent obligatoire le port d'une tenue, dans les Outre-mer, cette tradition est beaucoup plus implantée. C'est le cas en Guyane, en Guadeloupe ou bien en Martinique d'où est originaire Fanny Marsot, journaliste de la rédaction d'Europe 1. L'uniforme en classe "nous préserve quand on est jeune", explique-t-elle auprès de Pascal Praud. La voix des journaux de 8 heures notamment se confie sur cette mesure dans Pascal Praud et vous.

"Mettre tous les élèves au même niveau"

Le port d'une tenue obligatoire à l'école résoudrait bien des problèmes, conclut Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne à Paris, partageant plutôt l'avis de Mireille sur l'uniforme comme moyen d'éviter les discriminations.

"Il permet de mettre tout le monde au même niveau, notamment au collège où il y a une effervescence pubertaire et un besoin d'être populaire", détaille-t-elle auprès d'Europe 1. "Il peut y avoir une discrimination en lien avec le bon vêtement. L'enfant risque d'être mis à l'écart du groupe."