Plus jeune candidat, doyen, nombre de copies... Découvrez les chiffres clés du baccalauréat 2025

A partir de lundi prochain, les épreuves du baccalauréat 2025 débuteront pour près de 725.000 candidats avec la philosophie. Avant cela, le ministère de l'Education a présenté les chiffres clés de cet examen. Et, cette année, un record de précocité a été battu avec la participation d'un candidat âgé de seulement 8 ans.

Les terminales n’ont plus que quelques jours pour se préparer au baccalauréat. Décrit par Elisabeth Borne comme "l’aboutissement d’un parcours scolaire et le début d’une nouvelle aventure", cet examen débute à partir du lundi 16 juin pour des "générations d’élèves" avec la philosophie. Mais, avant qu’ils ne prennent part aux épreuves, le ministère de l’Education a dévoilé les chiffres clés du bac 2025. Retour sur les principales informations à retenir.

Un nombre de candidats en baisse

Cette année, ils seront 724.633 à se présenter à l’examen, dont 20.703 candidats individuels (libres). Un chiffre en baisse d’environ 1% sur un an. Ils sont 387.244 inscrits pour la voie générale (en recul de 1,5%) et 146.396 en voie technologique (-3,5%). Seul le bac professionnel voit son nombre de candidats être en hausse (+3,35%) avec 190.993 élèves.

Au total, le bac se déroulera dans 3.032 centres d'épreuves, pour le baccalauréat général et technologique, répartis dans 108 pays, et 2.749 centres pour le baccalauréat professionnel.

Un nouveau record de précocité

Cette édition 2025 est marquée par un nouveau record : une précocité inédite. Le plus jeune candidat au baccalauréat général 2025 a huit ans, après un précédent record de neuf ans l'an dernier pour cet examen phare.

Il fait partie des 20.703 candidats individuels (qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire) de cette année. Le ministère n'a pas donné davantage d'informations sur son identité et n'a pas précisé s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. À l’inverse, le doyen du bac général et technologique 2025 a 78 ans.

Correction et fraude

Avec près de 725.000 postulants cette année, et plus de 2,5 millions de copies à corriger, beaucoup de correcteurs (68.372) seront encore mobilisés cet été. Selon Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire (Dgesco), les copies "sont numérisées, mais sont corrigées manuellement" et l'intelligence artificielle n'entre à l'heure actuelle "pas du tout dans le processus de correction des examens". Rien que pour la voie générale, les correcteurs devront corriger 1.161.732 copies.

Malheureusement, comme chaque année, un petit nombre de candidats tentent de tricher lors de l’examen. L'an dernier, 560 cas de fraudes avaient été examinés par la commission disciplinaire du baccalauréat, soit 69 cas de plus qu'en 2023, a indiqué le ministère. Plus de la moitié des sanctions avaient trait à l'utilisation de smartphones, tablettes, et autres appareils connectés, près de 28% à la "traditionnelle antisèche" et 4,7% à l'utilisation d'intelligence artificielle générative, ou encore, pour 3%, au plagiat de documents trouvés sur internet.

Face à cela, le ministère informe qu’une note rappelant les consignes à respecter et les sanctions encourues en cas de fraude seront affichées à la porte de chaque salle d’examen. Les fraudeurs risquent donc plusieurs sanctions administratives. Notamment "une interdiction de passer tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximale de 5 ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de 5 ans", informe le ministère.

Mais pour lutter contre ces fraudes, le gouvernement précise que toutes les académies sont équipées de détecteurs de portables. Le communiqué indique que le "nombre et l'emplacement sont confidentiels". "Les recteurs répartissent ces appareils de façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d'examen, tout au long des épreuves", ajoute le ministère.

Rattrapage

En cas d’échec, les épreuves orales du second groupe, dites de rattrapage, sont prévues les 7, 8 et 9 juillet 2025 pour le baccalauréat général, technologique et professionnel. En revanche, pour pouvoir y accéder, seuls les candidats (bac général et technologique) dont la note globale à l'examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20, sont acceptés.

Pour le baccalauréat professionnel, ces épreuves sont ouvertes aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, et une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel. L'an passé, les taux de réussite étaient de 95,9% dans la voie générale, 90,0% dans le bac technologique et 83,3% dans le parcours professionnel.