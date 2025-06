Brevet 2025 : Absences, retards... après les intempéries, «aucun élève pénalisé» annonce Borne

Après le passage de violents orages dans la nuit de mercredi à jeudi en France, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est montrée rassurante vis-à-vis des collégiens de 3e susceptibles d'être en retard voire empêchés de se présenter aux épreuves du brevet qui ont débuté ce jeudi matin.

La ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne s'est voulue rassurante pour les collégiens de 3e susceptibles d'être empêchés de se présenter ou d'être en retard aux épreuves du brevet qui ont commencé jeudi matin, après le passage de violents orages la veille au soir en France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Personne ne sera pénalisé par ces intempéries"

"Aucun élève ne sera pénalisé s'il est empêché de passer l'examen aujourd'hui pour des problèmes de centre d'examen ou des problèmes de transport", a déclaré la ministre lors d'un déplacement au collège Chaptal à Paris.

"On est en train de faire le point de la situation dans chaque département, et dans la journée, on annoncera les mesures qui sont mises en œuvre pour les candidats qui pourraient avoir été empêchés de passer l'examen aujourd'hui", a-t-elle précisé à la presse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On retrouvera une date pour qu'ils puissent composer. En tout cas, personne ne sera pénalisé par ces intempéries", a-t-elle complété. Les orages ont fait deux morts et 17 blessés, dont un grave, selon le dernier bilan communiqué par la Sécurité civile jeudi matin.

À lire aussi Trois personnes interpellées suite à l’agression au couteau de deux jeunes près de Strasbourg

865.881 candidats inscrits pour les épreuves du brevet

La vigilance orange a été levée à 3H00 dans l'ensemble des départements concernés. Ce sont 865.881 candidats inscrits en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer qui passent jeudi et vendredi les épreuves du brevet, pour beaucoup leur premier examen national, même s'il n'est pas nécessaire de l'obtenir pour passer en seconde.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le diplôme national du brevet (DNB) est l'un des premiers examens importants de la scolarité de l'élève. Il évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège", rappelle un communiqué du ministère.

Le DNB est évalué sur 800 points et le diplôme est attribué aux candidats ayant obtenu un total d'au moins 400 points. Il compte une part de contrôle continu et cinq épreuves terminales obligatoires, dont une orale, à la fin de l'année de troisième.

La suite après cette publicité

Maintien de classes préparatoires à la seconde pour les élèves volontaires

À partir de 2026, la part des épreuves terminales va augmenter à 60% contre 50% actuellement. Quelque 718.800 collégiens ont été admis au brevet en 2024, soit un taux de réussite de 85,6%. Si l'ex-ministre de l'Éducation Gabriel Attal avait souhaité que l'obtention du brevet devienne nécessaire pour passer en seconde, l'actuelle ministre Elisabeth Borne n'a pas poursuivi dans cette voie.

Elle a en revanche décidé le maintien de classes préparatoires à la seconde pour les élèves volontaires, admis en seconde mais qui n'auraient pas obtenu leur brevet. Ces classes ont fait l'objet d'une expérimentation lors de la rentrée scolaire de septembre avec 1.320 élèves, d'après une note de la Depp, la direction des études statistiques du ministère de l'Éducation nationale.

"Ces élèves sont scolarisés dans 100 lycées" dans toute la France, "principalement des lycées polyvalents, plutôt défavorisés socialement" avec 13 élèves par classe en moyenne, précise cette note publiée en mars. Un décret publié au Journal officiel du 28 mars prévoit une reconduction de ce dispositif pour l'année scolaire 2025-2026.