«Ce n’est pas de la magie» : à deux jours des épreuves du baccalauréat, les lycéens plongés dans les révisions

Alors que les premières épreuves du baccalauréat général et technologique débutent lundi avec la philosophie, les lycéens rentrent dans la dernière ligne droite de l'examen. Pour l'occasion, Europe 1 a rencontré deux élèves du lycée Blanche de Castille au Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines.

C’est le début du marathon pour les candidats du baccalauréat général et technologique ! Platon, Aristote, Descartes… Il faut encore se préparer et continuer de réviser pour l’épreuve de philosophie : l’écrit est lundi, dans deux jours. Autant mettre toutes ses chances de son côté comme pour ces deux élèves du lycée Blanche de Castille au Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines, rencontrés par Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est important de réviser"

À quelques jours du grand saut, ils ont encore le sourire. Antoine et Benjamin, 17 ans tous les deux, sont en terminale. Ce week-end, pas de fête, pas de grasse mat’ : c’est philo à plein régime. "C’est important de réviser, on ne peut pas y aller comme ça, ce n’est pas de la magie", insiste l'un deux.

Leur objectif est clair : décrocher la mention très bien. Alors ils peaufinent leurs fiches, s’interrogent sur les 17 notions au programme et ils ont tous les deux une préférence : l’explication de texte. "C’est un exercice où il y a moins besoin de travailler, on peut donc se concentrer sur les spécialités. Ensuite, la méthode compte beaucoup donc si on a une bonne méthode, ça assure une bonne structure et donc une bonne note", expliquent-ils au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et s’ils pouvaient choisir la notion le jour de l’examen, ils n’hésiteraient pas une seconde. "La liberté et la vérité, un petit mix des deux ça me plairait bien", lâche l'un deux. "Moi j’aimerais bien tomber sur la science et aussi la vérité car c’est un thème qu’on a beaucoup abordé en début d’année", répond le second.

Confiants pour lundi, oui. Mais la vraie pression, elle est pour la suite : les épreuves de spécialité, mathématiques et physique, programmées mardi et mercredi.