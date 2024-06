SONDAGE - Européennes : la liste de Jordan Bardella largement en tête des intentions de vote

À quelques jours du scrutin des européennes, les intentions de vote des Français s'affinent. Selon notre sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, réalisé les 4 et 5 juin derniers, ils sont 33% à déclarer vouloir voter pour la liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella, en progression d'un point par rapport au baromètre des 28-29 mai, ce qui propulserait la liste du RN en tête du scrutin dans l'Hexagone.

Sur le podium, et plutôt distancés, figurent d'abord en deuxième place la liste Besoin d'Europe menée par Valérie Hayer avec 15% d'intention de vote, puis celle du PS-Place publique de Raphaël Glucksmann (13%, -1 point par rapport au dernier baromètre).

Quatre listes au-dessus du seuil des 5%

Dans ce dernier sondage avant le scrutin du 9 juin, quatre listes parviennent à dépasser le seuil fatidique des 5% qui permet de faire entrer des élus au Parlement européen. Respectivement, celles de La France insoumise de Manon Aubry (7%, +1 point), des Républicains emmenée par François-Xavier Bellamy (7%), des Écologistes conduite par Marie Toussaint (6%, +1 point) et de Reconquête! dont Marion Maréchal est la tête de liste (6%, -1 point).

Ce dernier sondage, qui a mis en concurrence les 38 listes déposées auprès du ministère de l'Intérieur, révèle que celle du Parti communiste français menée par Léon Deffontaines atteint 3% des intentions de vote, ce qui permettrait au parti d'être remboursé de ses dépenses de campagne mais de ne pas disposer de futurs eurodéputés. En revanche, avec 2%, le Parti animaliste ne pourrait pas prétendre au remboursement de ses frais. Toutes les autres listes sont créditées de 0 à 1% des intentions de vote.

La liste du RN en tête dans la plupart des tranches d'âge

Notre baromètre met également en exergue les profils d'électeurs les plus susceptibles de se pencher sur telle ou telle liste. Ainsi, Jordan Bardella arrive en tête dans quasiment toutes les tranches d'âge (sauf les 65 ans et plus), avec un soutien davantage marqué chez les 18-24 ans (46%) et les 50-64 ans (41%). Parmi les futurs électeurs de la liste de Valérie Hayer, les 65 ans et plus représentent la tranche d'âge la plus élevée (20%), même si ces électeurs plus âgés se mobiliseraient plutôt pour le candidat socialiste (26%).

Cette enquête montre aussi que 17% des sondés n'expriment pas d'intention de vote. Il peut s'agir de citoyens qui hésitent encore pour qui voter, à quelques jours de la fin de la campagne officielle, qui vont glisser un bulletin blanc ou nul ou tout simplement, qui ne se rendront pas aux urnes et s'abstiendront le 9 juin. Pour rappel, lors des dernières élections européennes de 2019, un peu plus de la moitié des électeurs inscrits (50,12%) s'étaient exprimés le jour du vote.

Échantillon de 963 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1.027 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1.000 répondants.