EN DIRECT - Européennes 2024 : le taux de participation à 17 heures s'élève à 45,26%

Les citoyens français sont appelés aux urnes ce dimanche 9 juin, pour élire leurs 81 eurodéputés dans le cadre des élections européennes. À 17 heures, le taux de participation s'est élevé à 45,26%, soit près de deux points de plus par rapport au précédent scrutin de 2019 à la même heure. Les premiers résultats officiels doivent tomber à 20 heures.

45,26% de participation à 17 heures

Le taux de participation aux élections européennes était en hausse dimanche à 17 heures, à 45,26% contre 43,29% lors du scrutin de 2019 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Il y a cinq ans, le taux de participation avait atteint 50,12% à la fin du scrutin, marquant un net rebond par rapport aux européennes de 2014 (42,43%).

La participation définitive aux élections européennes est estimée en France entre 52 et 53,1% par différents instituts de sondage en nette hausse par rapport à 2019 où elle avait atteint 50,12%. Elle est chiffrée à 52,5% par l'Ifop pour TF1 et LCI, ainsi que par OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD.

Allemagne : défaite des sociaux-démocrates de Scholz

Les sociaux-démocrates du chancelier allemand Scholz ont enregistré un revers aux élections européennes de dimanche, arrivant derrière les conservateurs et l'extrême droite, selon des sondages réalisés par les télévisions publiques.

Selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF, le SPD d'Olaf Scholz a obtenu 14% des suffrages, tandis que les conservateurs (CDU et CSU) sont arrivés premiers avec 29,5-30% et l'extrême droite AfD, en seconde place, avec 16,5-16%.