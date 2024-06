Européennes 2024 : la Croatie, plus mauvaise élève de la participation

Seuls 21,34% des électeurs, soit moins d'un électeur sur quatre et moins qu'en 2014 et 2019, se sont déplacés dimanche en Croatie. Avant dernière, la Lituanie a vu 28,9% des électeurs aller voter, suivie de la Bulgarie, avec 31,8%. De l'autre côté du classement, la Belgique est en tête avec 89,2%, suivie du Luxembourg (82,3%) et Malte (72,8%). Dans l'UE, le vote est obligatoire en Belgique, au Luxembourg, en Grèce et en Bulgarie.

La Croatie, 3,8 millions d'habitants, envoie 12 députés au Parlement européen.

La droite conservatrice en tête

Dimanche, elle a placé en tête le HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica, droite conservatrice) au pouvoir, avec 34,6%, ce qui lui assure 6 sièges. En deuxième, les socialistes du SDP envoient 4 députés, avec 26% des voix. Le parti de droite nationaliste Mouvement patriotique DP (8,8%) et le parti écologiste de gauche Mozemo (5,9%) obtiennent chacun un siège, selon le site officiel des élections.

En 2019, le HDZ et le SDP avaient chacun 4 sièges tandis que les deux autres formations n'existaient pas. Le reste des sièges étaient allés à d'autres partis. La Croatie ne s'est jamais déplacée en masse pour voter aux élections européennes: en 2014, un an après son entrée dans l'Union, 25,24% des Croates avaient voté, et 29,85% en 2019.

Les Croates sortent d'élections législatives et doivent retourner aux urnes avant la fin de l'année pour élire leur président