SONDAGE - Européennes : le pouvoir d'achat et l'immigration, les enjeux prioritaires des Français

Pouvoir d'achat et immigration, tels sont les deux enjeux prioritaires des Français pour les élections européennes. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 39% des sondés estiment que le pouvoir d'achat est central dans ce scrutin, soit un point de plus qu'en avril dernier, et ils sont 36% à répondre l'immigration, ce qui représente une augmentation non négligeable de sept points en deux mois.

Ces deux thèmes devancent ainsi respectivement l'environnement (31%, +2 points par rapport au mois d'avril), l'insécurité (27%, +3 points), la santé (19%), les inégalités sociales (15%, -4 points), le terrorisme (11%, -5 points), l'emploi (10%), l'école (6%, -3 points) et le logement (4%, -1 point).

L'immigration, une priorité pour les 50 ans et plus

À la question "quel est le premier et le second enjeu principal des élections européennes", les Français placent donc les thèmes du pouvoir d'achat et de l'immigration. Dans le détail, le premier est une préoccupation majeure pour les femmes (42%), les 35-49 ans (46%) et les personnes qui se disent de gauche radicale (55%). Néanmoins, le pouvoir d'achat est en retrait concernant les 65 ans et plus (31%) et la gauche excluant la sensibilité de gauche radicale (28%).

Quant à l'immigration, ce sont les hommes (40%), les 50-64 ans et les plus de 65 ans (45% pour les deux tranches d'âge) et les partisans de l'extrême droite (66%) qui posent davantage ce sujet comme enjeu prioritaire du scrutin du 9 juin. À l'inverse, les femmes (32%), les 18-24 ans (21%) et les citoyens proches des partis de gauche (14%) sont les moins enclins à en faire une priorité du scrutin.

*Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.